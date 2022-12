TFF Başkanı Büyükekşi’den 6 aylık değerlendirme toplantısı

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu olarak 6 aylık görev süresi içerisindeki faaliyetlerini değerlendirirken gelecek döneme yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda, federasyon olarak medya ve kamuoyu ile proaktif ve çift yönlü bir iletişim süreci yürütmenin gereğine inandıklarını belirtirken, medya ile periyodik olarak bir araya gelerek gelişmeleri paylaşacaklarını ifade etti. Mehmet Büyükekşi, medya ve kamuoyundan gelecek geri bildirimleri dikkate alarak özlenen futbol ikliminin, özlenen futbol kalitesinin ve değer yaratan futbol ekonomisinin tesis edilebileceğine inandığını kaydetti.

“HAYATA GEÇİRİLEMEYEN PEK ÇOK KONUYU 6 AY GİBİ BİR REKOR BİR SÜREDE HAYATA GEÇİRDİK”

Göreve seçildikten sonra özlenen futbol iklimini tesis etmek için güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini olmazsa olmaz kabul edip, futbolun tüm paydaşları ile iletişim içerisinde Türk futbolunun sorunlarını çözmek için derhal harekete geçtiklerini söyledi. Büyükekşi, uzun süredir tartışılan ama bir türlü hayata geçirilemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi bir rekor bir sürede hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

“GÖREVİMİZİN İLK GÜNLERİNDE HARCAMA LİMİTLERİ, YAYIN İHALESİ VE YABANCI SAYISINI ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK”

Göreve başladıkları ilk günlerde acil çözüm bekleyen ve askıda olan harcama limitleri, yayın ihalesi, yabancı sayısı konularını çözüme kavuşturduklarını belirten Mehmet Büyükekşi, “Yeni harcama limitlerini ilan ettik. Kulüp lisans ve finansal fair-play talimatını değiştirdik. Uzun süre imzalanamayan yayın ihalesi anlaşmasını 150 milyon TL daha artırarak 2,2 milyar TL olarak imzaladık. Süper Lig ve 1. Lig Yayın Hakları için BeIN ile olan sözleşmemizi yeni bedelle 2 yıl uzattık. Yabancı sayısını çözüme kavuşturduk. Bu sezon Süper Lig’de 7+4 olarak planlanan yabancı sayısını kulüplerimizle istişare ederek 8+3 olarak devam etmesine karar verdik. Spor Toto 1. Lig’de ise bir önceki sezonda uygulanan A Takım Listesinde 8 yabancı futbolcu uygulamasına devam kararı aldık. Buna ilaveten belirli kriterlere göre Spor Toto Süper Lig’de 3, Spor Toto 1. Lig’de 2 yabancı uyruklu 21 yaş altı futbolcunun transferine izin verdik” dedi.

“TFF 2. LİG VE 3. LİG YAYIN HAKLARI ANLAŞMASI İLE KULÜPLERE KALICI GELİR SAĞLADIK”

Göreve geldikten sonra uygulamaya koydukları diğer değişikliklerden de bahseden Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “TFF 2. ve 3. Ligler Yayın Haklarını 5 yıllığına ihale ettik. Bu anlaşma ile bu liglerde yer alan 92 kulübün kalıcı gelir elde etmesini sağladık. Diğer taraftan, TFF 2. ve 3. Liglerin gelirlerini deplasman yol ve konaklama yardımlarındaki artışla yükselttik. Kulüplere; transfer tescillerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğünden 2022-2023 sezonunda muafiyet getirilerek, transferlerde önemli bir imkân sağlanmış oldu” şeklinde konuştu.

“İNSAN İNİSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN DİJİTAL HAKEM ATAMA SİSTEMİNİ UYGULAMAYA KOYDUK”

Büyükekşi, Türk futbolunda en fazla tartışma konusu olan hakem atamalarıyla ilgili, insan inisiyatifini ortadan kaldırmak için Dijital Hakem Atama sistemini uygulamaya koyduklarını kaydederek, “Burada temel kriterler ve performans kriterleri olmak üzere toplam 41 kriter getirdik. Hakemlerin bu kriterlere göre aldıkları puanlar toplanarak sıralama yapılıyor. Bu sıralama statik değil dinamik. Hakemlerin her hafta maça çıktıkça aldıkları puanlara göre sıralamadaki yerleri aşağı veya yukarı olarak değişecek. Yarın Süper Lig kulüp başkanlarımıza hakem atama sistemi ile ilgili tüm kriterleri tek tek anlatacağım bir sunumumuz olacak ve ardından onların gözü önünde Dijital Hakem Atama sistemiyle haftanın hakemlerini belirleyeceğiz. İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig’deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacağız. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig’de de algoritma kullanılmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

“VAR SİSTEMİNİ UEFA PROTOKOL SINIRLARI İÇERİSİNE ÇEKTİK”

VAR sistemini UEFA’nın belirlediği protokol sınırları içerisine çektiklerinin altını çizen TFF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“2022-2023 sezonunda 12 VAR hakemi ile kadro kuruldu. Spor Toto 1. Lig’de VAR uygulamasını hayata geçirdik. Saha ve VAR hakemlerini birbirinden ayırarak, VAR hakemliğinde de uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülke federasyonunun da uygulamaya hazırlandığı bu sistemde Dünya futboluna öncülük yaptık. Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden Pawel Gill’i VAR danışmanı olarak göreve getirdik. VAR odasında iyileştirmeler yaptık.”

“İNSANLARIN MAÇLARI AİLELERİ İLE BİRLİKTE NEŞE VE HEYECANLA İZLEYEBİLDİKLERİ BİR FUTBOL İKLİMİ HAYALİ KURUYORUZ”

Federasyon Başkanı olarak en önem verdiği konulardan birinin futbolda Fair-Play’i yaygınlaştırmak olduğunun altını çizen Mehmet Büyükekşi, “Centilmence tamamlanan maç sonunda galip ve mağlup takım oyuncularının birbirlerine sarıldıkları; kulüp yöneticilerinin rakipler, hakemler ve diğer konularda her zaman pozitif bir dil kullandıkları; insanların deplasman maçlarını bile aileleri ile birlikte neşe ve heyecanla stadyumda izleyebildikleri bir futbol iklimi hayali kuruyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu minvalde TFF Yönetim Kurulu, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu oluşturarak, centilmenliği ödüllendirmek amacıyla 5 kategoride sezon boyunca sürecek Fair Play Ödülleri verilmesi kararı aldı. Bu ödüllerin ikincisi olan Ekim ayı kazananlarını da açıkladık. ‘Futbol; sevgi, dostluk, barış ve kardeşliktir. Haydi, hep birlikte Fair Play ruhuyla maç seyretmeye’ çağrısıyla hazırladığımız Fair Play Filmi Ekim ayında ekranlarda yayınlanmaya başladı. Çocuk ve kadın taraftarların tribündeki sayısını arttırma hedefimiz var. Bunun için küfürü de şiddetin her türlüsünü de hep birlikte çalışarak ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi.

Milli Takımlar düzeyinde elde edilen başarılara da değinen Mehmet Büyükekşi, “A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi C Ligi’nden grup birincisi olarak B Ligi’ne yükseldi. A Milli Takımımızda Haziran-Kasım döneminde oynanan maçlarda, 9 farklı takımdan toplam 12 futbolcu ilk kez A Millî Takım formasını giydi. Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan, A Millî Takım tercihlerini Türkiye’den yana kullandı. Hedefimiz Euro 2024 Eleme Grubu’ndan çıkarak Almanya’da yapılacak şampiyonada mücadele etmek. Haziran-Aralık 2022 periyodunda Ümit Milli Takım’dan 7 oyuncu A Milli Takım’a yükseldi. U17 ve U19 Milli Takımlarımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu’nun ardından Elit Tur’a yükselmeyi başardı. U23 Millî Takımımız, geçtiğimiz Ağustos ayında Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Şampiyon oldu. Federasyon olarak maddi ve manevi olarak her zaman destekçisi olduğumuz Ampute Futbol Milli Takımımız 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Kadın A Milli Takımımız kazandığı ivme ile Aralık ayında açıklanan FIFA dünya sıralamasında Ekim ayından itibaren topladığı 10.23 puanla en fazla puan toplayan takım oldu ve 3 basamak birden yükseldi” diye konuştu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ADAYLIK BAŞVURUSU

Euro 2028 ve Euro 2032’ye ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusuyla birlikte ön teklif dosyasının UEFA’ya sunulduğunu kaydeden Mehmet Büyükekşi, 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali adaylık ön dosyasının da UEFA’ya teslim edildiğini belirtti.

Dünya Kupası arasının ardından 23 Aralık Cuma günü başlayacak olan Süper Lig için bazı yeni kararlar aldıklarını kaydedene TFF Başkanı, ligin ikinci yarısında hayata geçirilecek değişiklikleri şöyle sıraladı:

“Dünya Kupası’nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını biz de cuma günü başlayacak Süper Lig’de uygulamaya koyuyoruz. Bu görevi AVAR hakemine verdik. Kronometreyi AVAR hakemi tutup uzatma süresini 4. hakeme bildirecek. Böylece hem ligimizdeki uzatma dakikalarıyla ilgili dedikoduların ve polemiklerin önüne geçeceğiz hem de futbolcularımızın süreyi geçirmeye yönelik hareketlerini engelleyeceğiz.”

Yabancı sayısı ile ilgili yeni öncesinde yeni bir karar almak durumunda olduklarına değinen Büyükekşi, “Futbol ailesi olarak bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız bu kararı. Kulüpler birliği de bu konuda geçtiğimiz haftalarda ilk çalıştayını yaptı. Değerlendirmelerini bize sunacaklar. Biz de yol haritamızı belirleyerek orta ve uzun vadede doğru hedef neyse onu sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“HAKEMLİK İÇİN YENİ KRİTERLER GETİRİYORUZ”

MHK değişince il hakem kurul başkanları da değişiyor diyen Mehmet Büyükekşi, “Yeni gelen MHK, yeni il hakem kurulu başkanını atıyor. Ayrıca, bu atamalarda hiçbir kriter yok. Sözlü, yazılı, fiziksel kriterler koyacağız. 09 Aralık tarihinde MHK Yeni Talimatında yapılan değişiklik ile İl Hakem Kurulu başkanları sınav sistemi ile seçilecek. Aday hakemlikten normal hakemliğe geçiş için de kriterler koyuyoruz. Hakem adayına ilk eğitime başlamadan önce psikoteknik test yapacağız. Ayrıca; amatör hakemlikten bölgesele, bölgeselden c’ye,b, a, süper ve elit’e geçişler nasıl olacak konusunda da kriterler koyacağız. İl hakem kurullarına hakemler vereceğiz. Hakem adayları için eğitim süresi 3 gün. Bunu artıracağız” şeklinde konuştu.

Hakem eğitimini sürekli hale getirebilmek için TFF bünyesinde Hakem Akademisi kuracaklarını aktaran TFF Başkanı, “Hakem eğitimi işini MHK’den TFF’nin idaresine alıyoruz. Hakem Akademisi’nde en alt seviyeden en üst seviye tüm hakemlerimizi UEFA’da uygulanan hakem eğitimine tabi tutacağız. Hakemlere; maç hazırlığı, oyuncu yönetimi, oyunun kontrolü, taktiksel farkındalık ve fiziksel çalışma konularında eğitimler vermeyi planlıyoruz. Hem sahada eğitim olacak hem de teorik eğitim olacak. Akademi için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi ile işbirliği görüşmeleri yapıyoruz. Diğer taraftan Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerimizin antrenman, performans, beslenme, uyku düzeni gibi verilerinin kollarındaki akıllı saat aracılığıyla bir aplikasyonla kontrolü sağlanacak ve hakem akademisi tarafından takip edilecek. Aplikasyon için Turkcell ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hakemler yönetecekleri maçtan önce her iki takımla, oyuncular, teknik direktörlerle hatta taraftar profilleri ile ilgili bilgiler alacaklar. Akademide hakemlerimiz eğitim aldı, bir daha eğitim almayacak, şeklinde olmayacak. Tekrar aynı döngü devam edecek. Tekrar sırası gelen hakemlerimiz eğitim almaya devam edecek. Özellikle şunun altını çiziyoruz, ‘İyinin düşmanı mükemmeldir’. Her zaman mükemmeli arayacağız” ifadelerini kullandı.

“YABANCI FUTBOLCU YERİNE YABANCI HOCA TRANSFER EDİP ALTYAPI ANTRENÖRLERİMİZİ EĞİTELİM”

Yabancı futbolcu yerine altyapı antrenörlerini yetiştirmesi için yabancı hoca transfer edelim diyen Futbol Federasyonu Başkanı, “Altyapılardaki antrenörlerin eğitimini daha iyi hale getirebilmemiz lazım. Süper Lig’deki her kulüpten 20 altyapı antrenörü isteyeceğiz. Bu yaklaşık 400 antrenörümüze 4 farklı yaş kategorisinde ücretsiz olarak en iyi eğitimi vereceğiz. Eğitimleri bittiğinde TFF onaylı bir sertifika vereceğiz. Bu sertifikada her antrenörün çalıştırabileceği yaş grubu belirlenecek. Bir yılda bu eğitimleri bitirip 2023/2024 sezonunda Süper Lig’e bu mecburiyeti getirdikten sonra 6 ay bu hocalarımızın maaşını Federasyon olarak biz ödeyeceğiz. Kulüpler ise sigortalarını yapacak. Antrenörlerimizin maaşlarını da günün şartlarına uygun hale getireceğiz. Daha sonra eğitim verdiğimiz antrenörler oluşturacağımız müfredata göre kulüplerinde altyapı oyuncularına eğitim verecek. 1-2 yıl içerisinde 4-5 bin tane aynı eğitimi almış, aynı tezgahtan geçmiş futbolcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Futbol Akademisi projesiyle altyapılarımızın her yıl hem kulüplerimizin A takımına en az iki tane futbolcu vermesini sağlayacağız, hem de milli takıma her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşturacağız” diye konuştu.

“SOAT VE ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİLERİNİ GELECEK SEZON LİGİMİZE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Futbol Federasyonu olarak dünya futbolundaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, “Dünya Kupası’nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi (SOAT) ve çipli top teknolojisi de takip ettiğimiz teknolojiler. Bu iki teknolojiyle ilgili hem maliyet hem de uygunluk araştırmalarımızı yapıyoruz. Uygun olduğu takdirde iki teknolojiyi de gelecek sezon ülkemize getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

