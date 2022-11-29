TFF Başkanı Büyükekşi, Mehmet Çakır’ı hastanede ziyaret etti

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Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Göztepe-Altay maçında yüzüne işaret fişeği isabet etmesi sonucu yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı hastanede ziyaret etti.

Eşi görülmemiş tribün terörü nedeniyle yönetimiyle birlikte İzmir’e gelip 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne giden Büyükekşi, Çakır’ın durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya, Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Göztepeli oyuncular Yasin Öztekin, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı da hazır bulundu.

Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, yaralı Mehmet Çakır’ı çok iyi gördüğünü söyledi. Büyükekşi, “Kendisi gayet iyi bir durumda. Bizim için en önemli konu insan sağlığı, onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah yönetim kurulu üyemiz Talat Papatya iyileşir iyileşmez alıp federasyona getirecek kendisini. Biliyorsunuz haziran ayında İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finali var. Ben de finale davet ettim kendisini. O da ‘inşallah’ dedi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu spor taraftarımızın yanındayız. İnşallah güzel günlerde tekrar onunla birlikte olacağız. Moral, motivasyonu gayet iyi” ifadelerini kullandı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıklamaları

– Ziyaretten detay görüntüler

HABER: Onur ATIŞ – KAMERA: Can ÇUBUKÇIOĞLU / İZMİR, (DHA)

(FOTOĞRAFLI)