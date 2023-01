TFF Başkanı Büyükekşi, B takımı projesini açıkladı

- Reklam -

Engin ATAOĞLU / ALANYA,(DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2023-24 sezonunda birinci hedefimiz akademi projesi. Süper Lig ekiplerine akademi zorunluğu getirmeyi planlıyoruz. Onları da 3 ligde başlatacağız. Akademiden yetişen çocuklar B takımında profesyonel yapıp, daha sonra Süper Lig takımlarına yükselmenin, düşmenin olacağı sadece kendi oynadığı ligde olmayacağı bir model planlıyoruz” dedi.

Winter League Convention 2023 organizasyonu için Antalya’ya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri Antalya programının ardından Alanya’ya gelerek Corendon Alanyaspor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulüp binası girişinde Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, kulüp binası lobisinde bulunan televizyonda yayınlanan Hasan Çavuşoğlu’nun yaptığı maçların görüntülerini izledi. Ardından toplantı odasına geçen heyet burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BÜYÜKEKŞİ: TÜRK FUTBOLUNDA HEDEFİMİZ HER YIL A TAKIMINA ORTALAMA 2 FUTBOLCU YETİŞTİRECEK SİSTEM GELİŞTİRMEK

Futbol Akademisi projesini anlatan TFF Başkanı Büyükekşi, “Özellikle şu hedefi gerçekleştirmek için ziyarette bulunuyoruz, zaman zaman konuyu gündeme getirdik 2023-24 sezonunda birinci hedefimiz akademi projesi. Süper Lig ekiplerine akademi zorunluğu getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Trabzon, Giresunspor, Galatasaray, Beşiktaş, Altınordu, Göztepe ve Antalyaspor tesislerine ziyaret yaptık. Bugün de Alanyaspor ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Gerek Süper Lig, gerek 1, 2, 3 ligde kulüplerimiz ekonomik darboğaz içerisinde. Hedefimiz önce süper ligden başlayarak kulüplerimizin özellikle sürdürebilirlik anlamında adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Taşıma su ile değirmenin dönmeyeceğini herkesin alması gerekiyor. Hedef yurt dışından futbolcu transfer etmek yerine yurtdışından altyapılara hoca getirmeyi düşünüyoruz. Bunu yaparken de eğitim işini ücret tahsil etmeden TFF olarak üzerimize alacağız. İnşallah her Süper Lig kulübünden 20 altyapı hocasını alıp, yetiştirip ve sertifika vermeyi planlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi bir müfredatla bütün kulüplerin aynı anda aynı konuları işlemesini sağlayacağız. Havuzumuzda ilk yılda 11 yaştan 19 yaşa kadar ortalama 200 kişi, 19 kulüpten 4 bin futbolcu olacak. Sadece futbol değil. Hedefimiz, çocukların sosyal, fiziksel gelişimini takip edecek şekilde. Yetiştirdiğimiz hocaların ilk 6 ay maaşlarını da biz vermeyi planlıyoruz. Takımlarımızın altyapı ve tesis açısından çok farklılıkları var. Bunları aynı seviyeye getirmek istiyoruz. Minimum standartları getirmek istiyoruz. Her kulüpte 2 bin 400 metrekare tesis en az 3 saha, 6 bin metrekare tesis en az 5 saha gibi kriterler getireceğiz. Tamamen altyapıyı kapsayacak bu. İnşallah Türk futbolunda hedefimiz her yıl A takımına ortalama 2 futbolcu yetiştirecek sistem geliştirmek. Bunun için konuşuyoruz” dedi.

B TAKIMI ÇALIŞMASI

Ligdeki takımların gönüllü olarak bir B takımının da kurulmasını hedeflediklerini belirten Büyükekşi, “Onları da 3’üncü Lig’de başlatacağız. Akademiden yetişen çocuklar B takımında profesyonel yapıp, daha sonra Süper Lig takımlarına yükselmenin düşmenin olacağı sadece kendi oynadığı ligde olmayacağı bir model planlıyoruz Avrupa’da benzer özelliklerini araştırdık. Bu anlamda yurt dışı gezilerine başlayacağız. Bu ziyaretlerin ertesinde önümüzdeki hafta yurt dışında ziyaretlerimize başlıyoruz. Belçika ve Hollanda’da randevularımızı aldık. Daha sonra Almanya, Portekiz ve İspanya’ya da seyahatler planlıyoruz. Seyahatlerimizde o ülkelerin akademi milli takımlarımı ziyaret edeceğiz. Daha sonra da her ülkenin en iyi liginde oynayan takımlarının altyapısını, örneğin Hollanda’da Ajax ve AZ Alkmaar gibi, yine Belçika’da da Anderlecht’i ziyaret edeceğiz. Hedefimiz Türk futboluna uyum sağlayacak en iyi sistemi araştırmak. Ekonomik olarak en uygun maliyetle, milli tamımlar olsun, gerekse Süper Lig takımları olsun, onların altından kalkabileceği bir model yaratmak. Bu modeli de şu anda yaptığımız hesaplarda bugünün parasıyla yaklaşık 50, 100 milyon arasında bir bütçe gerekiyor. Bunu da inşallah sayın bakanlarımız ile yaptığımız görüşmelerde, yani biz sadece projeyi öne sürüp bunu siz yapın biz karışmayız demiyoruz. Bunun altyapısıyla ilgili de çalışma yapıyoruz. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile hem Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde stopajları eskiden olduğu gibi 5 iş günü içerisinde bu yüzde 20 stopajı kulüplerimizin akademide ve amatörde harcamak kaydıyla geri iadesi yapılacak. Burada da Türkiye Futbol Federasyonu bunun denetimini yapacak. Çünkü sıkıntı bu alınan paraların buralara harcanmadığı ile ilgiliydi. Bunları denetleyecek bir sistem geliştirip, inşallah hızlı bir şekilde bunun adımını atmak istiyoruz. Allahtan bir mani olmazsa Şubat ya da Mart ayında bu eğitimlere başlamak istiyoruz. İnşallah yapacağımız çalışmalar faydalı olur. 2023-2024’te Süper lig, daha sonraki yılda 1’inci Lig de hedef yaklaşık 40’a yakın akademi kurdurmak. Daha sonra düşen takımlar, çıkan takımlar ile bu sayının artacağını tahmin ediyoruz. Almanya’da araştırdığımızda belli bir bütçede ayrıca federasyon tarafından destekleniyor. Ama burada direkt para verilmiyor. Akademi ile ilgili yapılan işler destekleniyor” diye konuştu.

“BU BİR SPOR MÜSABAKASI, BİR SAVAŞ DEĞİL”

Takımların başarı konusunda odaklanmış olduklarını ifade eden Büyükekşi, “Bu bir spor müsabakası, bir savaş değil. Yenmek, yenilmek veya berabere kalmak var. Ama asıl önemli konu Fair-Play. Fair-Play konusunu mutlaka öne çıkarmamız lazım. İşin ucunda savaşı kaybettik veya kazandık diye bir şey yok. Şimdi UEFA, FIFA işbirliğinde Türkiye’nin bu zamana kadar yapılmış kısa orta ve uzun vadeli bir strateji planı yok. Bu strateji planını çok önemsiyoruz. Burada 55 ülkeden 52 tanesi bunu gerçekleştirmiş. 3 tane ülke yapmamış. Bir tanesi Türkiye. Yaklaşık 1,5 aydan beri çalışıyoruz. KFMC ile anlaştık. Şu ana kadar birçok ülkenin stratejik planını çıkarmış. Biz farklı bir metot izliyoruz. Bu farklı metot şu şekilde olacak. Özellikle Türk futbolunun daha ileriye gidebilmesi için bir yol haritasının ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Bunu yaparken de Harward Üniversitesinden Robert Kaplan’ın ‘Ölçmüyorsanız Yönetemezsiniz’ projesini hayata geçirmek istiyoruz. Önce birtakım hedefler koyacağız. Koyacağımız bu hedefleri gerçekleştirmek için yol haritası çıkartacağız. Bunu da TFF olarak birtakım hocalara verip, biz yapmayacağız. Futbolun tüm paydaşları yapacak. Futbol kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcuları, hakemler, bankalar, finansman şirketleri, üniversiteler, yine aynı şekilde basın aklınıza gelen tüm paydaşlarla 25’e yakın çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın ilki Cuma günü TFF Riva Tesislerinde gerçekleşecek. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig tüm başkanlarıyla yaklaşık 600 kişilik bir heyet olacak. Cuma günü bu ilk adımı atmış olacağız. Bu strateji planı Nisan ve Mayıs ayında bittiğinde elimizde son derece kapsamlı Türk futbolunun daha ileriye gidebilmesi için neler yapması gerektiği, tüm kategorilerde tek tek hedeflerin belli olduğu, yol haritasının belli olduğu ve statik olmayan, dinamiği olan bir strateji planını hayata geçirmek istiyoruz. Bunun içinde tüm kulüplerimizin el ele vererek bu strateji planını tamamladığında bunu federasyon yapmış olmayacak. Hepimiz birlikte biz yapmış olacağız. Eğer biz yaparsak başarılı olur. Cuma günü Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı gelecek. UEFA ve FIFA’dan da önemli isimler gelecek. Herkesin çorbada tuzu olacak. İnşallah hayata geçtiğinde güzel bir çalışma olacak” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: BİZ KULÜP BAŞKANLARI DA KENDİMİZE PAY ÇIKARMALIYIZ

TFF Yönetim Kurulu’nu ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bugün Alanyaspor için önemli bir gün. Benim başkanlık dönemimde ilk defa bir futbol federasyonu başkanı Alanyaspor’u ziyaret ediyor. Tabi Türk futbolunun geleceğini her zaman hep birlikte konuşuyoruz. İyi şeylerde yapmaya çalışıyorsunuz, yapıyorsunuz da. Her ne kadar futbolda kötü gidişatın sebebi genelde ya MHK ya da futbol federasyonudur. Tabi biz kulüp başkanları da kendimize pay çıkarmalıyız işin doğrusu. Çünkü futbolun genetiğinde her kademesinde hata olabilen bir oyundur. Kulüp başkanları, teknik ekip, futbolcular, MHK ve tabi ki federasyonda sorunlar olabilir ama bazı konularda da birlik olmamız lazım. Futbol kulüpleriyle federasyon ve MHK hep birlikte hareket etmeliyiz. Bizim futbol anlayışımızda da bu vardır. Fakat bazen sanki rakipmişiz gibi birbirimizi yerden yere vurmaya da maalesef fazla üzerine gidiyoruz” dedi.

“EL ELE VERİP ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Futbolu yöneten insanların futbolun en iyi olmasını ve en iyi şekilde yönetilmesini istediğini belirten Çavuşoğlu, “Futbol hakemleri maçı yönetirken daha iyi yönetelim daha iyi noktalara gidelim, UEFA’da maç yönetelim gibi herkes kendine bir kariyer hedefi koymuştur ve herkes onun peşindedir. Yine kulüp başkanları kulüplerinde başarılı olmayı ister. Teknik ekipler başarılı olarak takımlarını daha yükseltmek ister. Futbolcular başarılı olup büyük takımlara transfer olmayı ister, şampiyon olmak ister. Bunlar futbolun içerisinde hep yaşanan şeyler ama geldiğimiz noktada da Türk futbolunda zaman zaman iyiye gitmediği ortaya çıkıyor. Bu da yöneticilerden yani bizlerden, hatalarımızdan kaynaklanıyor. Bunlar dünya futbolunun içerisinde de var ama Türkiye’de futbolu bundan sonra iyiye götüreceksek 3’üncü ligden, amatör ligden en üst noktası olan Süper Lig’e kadar tüm kulüplerimiz hem spor bakanlığımız hem federasyonumuz hep birlikte el ele verip çalışmamız lazım. Birbirimizin açıklarını arayarak bir başarı elde edemeyiz. Birlik olursak hataları da masaya hep birlikte yatırarak çözüme gidersek daha başarılı olabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hasan Çavuşoğlu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye üzerinde isminin bulunduğu Alanyaspor forması hediye etti.

