İstanbul’da faaliyet gösteren T.F. isimli iplik fabrikasında çalışan Bahadır Hot, aile iddialarına göre uzun süredir rapor edilen teknik arızalara rağmen gerekli önlemler alınmadığı için ağır bir iş kazası geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay 30 Ekim 2025 tarihinde meydana geldi. Bahadır Hot,'un kardeşi Buse Hot'un anlatımına göre, yemek arasını bitirdikten sonra iplik yıkama makinesini kontrol etmeye gitti. İlk kontrolünde basınç göstergesine, ardından kazanın yanında bulunan su seviyesi (litre) göstergesine baktı. Aile, bu göstergenin uzun zamandır arızalı olduğunu ve Bahadır’ın defalarca “Kazanın içinde su var mı bilmiyorum, kör çalışıyorum” diyerek durumu amirlerine bildirdiğini söyledi.

“Kazanın açma cıvatası da 2 aydır bozuktu!"

Buse Hot tarafından yapılan açıklamada, sadece su göstergesi değil, kazanın açma cıvatası da yaklaşık iki aydır arızalıydı. Bahadır’ın bu durumu da yetkililere ilettiği, kendisine malzemenin Antalya’dan geleceğinin söylendiği ancak “İdare et” denilerek çalışmaya devam etmek zorunda bırakıldığı öne sürüldü.

“100 derece basınçlı suda canlı canlı yandı!”

Olay anında kazanın patlaması veya ani basınç boşalması nedeniyle Bahadır Hot’ın 100 derece basınçlı sıcak suyla temas ettiği, çevrede bulunan çalışanların ilk anda müdahale etmediği iddia edildi. Aile, Bahadır’ın vücudu yandıkça kendi kendine su dökerek hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

“Bir gün bile hastaneye gelmediler”

Bahadır Hot’ın 10 gün yoğun bakımda kaldığı süreçte, Buse Hot fabrikadan hiçbir yetkilinin hastaneye gelmediğini ifade etti.

Ailesi her gün Ataşehir’den Bağcılar’a yaklaşık 2,5 saatlik yol giderek Bahadır’a destek verdi; genç işçinin parmak uçlarından ayaklarına kadar ağır yanıklar bulunduğu söylendi.

Destek talep ettiklerinde işveren tarafından “Bahadır’ın maaşını yatıracağız, üstüne de biraz destek ekleyelim” denildiği, toplam 21.000 TL’nin Bahadır servis odasına alındıktan sonra gönderildiği iddia edildi.

Hukuki süreç başlatılıyor

Aile, yaşananların açık bir ihmaller zinciri sonucu gerçekleştiğini savunarak hukuki süreci başlatmaya hazırlandıklarını belirtti.

T.F. fabrikası tarafından ise şu ana kadar olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.