Tezgahlarda barbun, mezgit ve çinakopa talep arttı

Yaprak KOÇER- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların balığa olan talebi arttı. Tezgahlarda en fazla barbun, mezgit ve çinakop rağbet görüyor.

Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların balığa olan talebinde artış yaşanırken, hamsi avına verilen ara diğer balıklara olan ilgiyi artırdı. Vatandaşların son dönemde barbun, mezgit ve çinakop balıklarını talep ettiği belirtildi. Balıkçılar hava sıcaklıklarının düşmesinin ise balığın yağlanmasını ve lezzetinin artmasını sağlayacağını ifade etti. Kentte, en çok barbun, mezgitin ve çinakop rağbet gördü. Barbun fiyatı 30-48, mezgit 40-47, çinakop 45 liradan satışa sunuluyor.

‘BALIĞA İLGİ ÇOK İYİ’

22 yıldır balıkçılık yapan Emrah Cenikli, hamsi avına verilen arayı olumlu karşıladıklarını belirterek, “Devletimizin hamsi ile ilgili verdiği radikal kararla beraber küçük balıklarda son dönem çinakop, barbun, mezgit vatandaşın daha fazla rağbet ettiği balıklar. Vatandaşlarımız ağırlıklı olarak bu balıkları tercih ediyor. Barbun fiyatı 30-48, Mezgit 40-47, Çinakop 45 lira. Balıkta iri boy her zaman kalitelisidir vatandaşımız da genelde hep iri boy almayı tercih ediyor. Vatandaşımızın balığa ilgisi gayet iyi. Covid-19’un da etkisiyle balığa ilgi çok iyiydi, havaların soğumasıyla birlikte ilgi daha da arttı” dedi.

‘SOĞUK HAVADA BALIK LEZZETLENIR’

30 yıllık balıkçı olan Mümin Aydemir, havaların birkaç gündür soğumasının balıkçıları mutlu ettiğini söyleyerek, “Havalar biraz geç soğudu. İki günlük soğuk belki hemen etki etmeyebilir ama böyle soğuk hava devam ederse çok iyi olur. Havalar soğuk olursa balığın lezzeti de artar. Belki balık fiyatları miktarı böyle devam eder ama yağlandığı için balığın lezzeti artar” diye konuştu.

‘HAMSİYE VERİLEN ARA İYİ OLDU’

Karadenizliler için balığın çok önemli olduğunu anlatan Osman Şişman da, “Hamsinin yerine bir balık alacağız. Palamut, alabalık gibi balıkları da çiftlik balıklarını da alıyoruz. Hamsi avına ara verilmesi iyi oldu, hatta geç bile kalındı. Fiyatlar bugünkü ortama göre yüksek sayılmaz, zor bir iş balıkçılar da kazanacak onları da düşünmek lazım” ifadesinde bulundu.

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