Tezgahlar hamsi ile doldu, vatandaşın gözü irisinde

Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da tezgahlar Karadeniz’in incisi hamsi ile dolmaya başladı. Hamsi boyutuna göre 15 ila 27 lira arasındaki satılırken, balıkçı ve vatandaşlar, avlanma yoğunluğu ve sıcak hava nedeniyle hamsinin yeterince büyüyemediğini söyledi.

Denizlerde 1 Eylül’de başlayan yeni av sezonu ile palamutta yaşanan bolluk, hem müşterileri hem de balıkçıları memnun etti. Palamut, son günlerde azalınca tezgahlarda hamsi yer almaya başladı. Karadeniz’de havaların da soğumasıyla bolca avlanan hamsi, Samsun’da tezgahlarda kilosu 15 ile 27,5 lira arasında satılıyor. Kentteki balıkçılar ve vatandaşlar, avlanma yoğunluğundan hamsinin yeteri kadar büyüyemediğini belirtiyor. Atakum ilçesindeki balıkçılarda, hamsinin yanı sıra olta mezgit 68, alabalık 37, somon 87, sarıkanat 65 ve çupra 52 TL’den satışa sunuluyor.

‘VATANDAŞIN GÖZÜ İRİ HAMSİDE’

Son günlerde vatandaşların en çok talep ettiği balığım hamsi olduğunu söyleyen balıkçı Emrah Cenikli, “Hamsiden geri kalmayacak şekilde çinekop da talep gören diğer balıklar arasında. Barbun ve zargana da yine vatandaşların ilgi gösterdiği balıklardan. Tezgahımızda iki çeşit hamsi fiyatlandırması bulunuyor. Birisi iri olan hamsiler, 27 TL’den satışa sunuyoruz. Diğer 10 ile 15 TL arasında fiyat değişikliği gösteren hamsiler ise ebat olarak daha küçük olanlar. Biz her kesimden vatandaşa hizmet vermek adına orta boy hamsiyi de tezgahımızda bulunduruyoruz. Fakat vatandaşların genel talebi iri olan hamsiden yana oluyor” dedi.

‘HAFTADA 3 GÜN BALIK TÜKETİYORUZ’

Balık fiyatlarının önceki sezonlara kıyasla biraz fazla olduğunu söyleyen Ali Doğan, “Koronavirüsle birlikte balığın önemi ve değeri arttı. Biz de haftada 3 gün balık tüketmeye çalışıyoruz. Daha önce palamut tüketiyorduk fakat artık hamsi zamanı geliyor. Buğlama, kızartma veya tavada olacak şekilde balık yemeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.

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