TEZCAN KARAKUŞ CANDAN: “MERKEZ BANKASI’NIN YERİ ANKARA’DIR”

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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, Merkez Bankası’nın Ankara’dan İstanbul’a taşınması nedeniyle aralarında mimarların da olduğu personelin mobbing gördüğünü söyledi ve “Merkez Bankası’nın yeri Ankara’dır” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınmasına ve aralarında mimarların da olduğu Merkez Bankası personeline yönelik baskılara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Personele mobbing uygulanıyor, taşeron olarak güvencesiz çalıştırılıyor. Çalışanları zorla İstanbul’a götürmek ve sözleşme imzalatmak hukuka aykırıdır” dedi.

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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın Ankara’dan taşınmasıyla birlikte, İstanbul’a gitmek istemeyen Merkez Bankası personeli ciddi baskıyla karşı karşıya. Banka yönetiminin, personeli taşeron şirket kadrosunda çalıştırdığını, aralarında mimarların da bulunduğu personeli Ankara dışına gitmeye zorladığını, gitmeyenlerin bankaya giriş kartlarının da iptal edildiği bilgisini edindik. Dün altılı masanın ortak politikalar metni yayınlandı. O metinde de Merkez Bankası’nın Ankara’ya taşınacağına ilişkin vaatte bulunuldu. Cumhuriyetin finans merkezi başkent Ankara’dır. Cumhuriyetin siyasal dönüşümüyle birlikte iktisadi dönüşümü de aslında Ankara’da şekillenmiştir. 1924 yılında İş Bankası, 1926 yılında Osmanlı ve Ziraat bankalarının kurulması. Yine 1929 yılında İş Bankası binasının yapılması. Ankara’da Clemens Holzmeister tasarımıyla Merkez Bankası’nın inşa edilmesi tüm bunlar, Cumhuriyetin iktisadi dönüşümün Ankara’da şekillendiğini ortaya koyuyor. Merkez Bankası, bağımsızlığı temsil etmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak adlandırılıyor. AKP iktidarında ve Melih Gökçek yönetiminde Ankara’nın başkent kimliği yıpratıldı. Cumhuriyet dönemine ait eserlerin yok edilmesiyle ve finans merkezlerinin Ankara’dan taşınmasıyla Başkent kimliği boşaltıldı. Şimdi de Merkez Bankası İstanbul’da 67 katlı bir yapıya taşınıyor. Asıl amaç Başkent’in Ankara mı İstanbul mu olacağına ilişkin tartışmanın önünü açmak. Merkez Bankası personelinin de İstanbul’a gönderilmesi sürecinde çok fazla meslektaşımız, teknik eleman, oradaki çalışanlar bize ulaştı. Kendilerine zorla bir sözleşme imzalatmaya çalışıldığını, onların belirlediği koşullarda çalışmayı kabul etmeyenlerin kartlarının iptal edilerek bankaya girişlerinin engellendiğini belirttiler.

“PERSONELE MOBBİNG UYGULANIYOR”

Merkez Bankası’nın personelinin büyük bir kısmı taşeron olarak çalışıyor. Çünkü Merkez Bankası’nda çalışmak liyakat ister. Orada çalışacak insanların gerçekten hem liyakatli hem de kendisini devlet güvencesinde hissetmesi gerekir ki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun içinde, Merkez Bankası personelinin özgün koşulları vardır. Şimdi taşeron firma aracılığıyla taşeron işçi, mühendis ve mimar çalıştırılıyor. Merkez Bankası içler acısı bir halde. Bugün ise bir tarafta kadrolu çalışanlar, diğer tarafta da taşeron firma tarafından işe alınan elemanlar var. Dolayısıyla bu 2 yapının birbirinden ayrıcalıklı hali eşitlik ilkesine aykırı. Merkez Bankası’ndaki tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır.

Liyakat esasıyla şekillenmesi gereken Merkez Bankası insanların başka yerlerde görevlendirildiği bir mekanizma haline mi dönüştü? Bu iktidar döneminde Merkez bankası, Cumhuriyet’in merkez bankası olmaktan çıkartılmaya çalışılmaktadır. Merkez Bankası’nın taşınması Anayasa’ya aykırıdır, merkez bankası taşınamaz. Dolayısıyla çalışanları zorla İstanbul’a götürmek ve sözleşme imzalatmak hukuka aykırıdır.

“MERKEZ BANKASI’NIN YERİ ANKARA’DIR”

Merkez Bankası’nın yeri Ankara’dır. Anayasal olarak da kanuni olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin finans merkezi Ankara’dır. İdari merkezi Ankara olduğu için ve orada çalışan insanlar bu ülkenin okumuş yazmış, oraya emek veren insanlarıdır. Gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Bakanlığı’nın emriyle hukuksuz bir şekilde Çankaya Belediyesi’nden atılmış bir insanım. Merkez bankasındaki meslektaşlarımız işe gittiğinde kartınızın çalışmadığını görüyorsunuz. Evinizi geçindiriyorsunuz, kartınız çalışmıyor ve iş yerine giremiyorsunuz. Bu Merkez Bankası’nda yaşanıyor. Buradaki mağduriyetin altını çizmek gerekiyor. İbret olsun diye oradaki insanlar üzerinden hukuksuzluk ve mobbing yapılıyor. Meslektaşlarımızın arkasındayız. Personelin büyük bir kısmına işten atılma korkusuyla sözleşme imzalatılmış durumda. Bu kabul edilemez bir durum. Bu emekçiye, bu ülkenin mimarına ve mühendisine çok büyük bir saygısızlık ve çok büyük eziyettir. Bu iktidarın bunu yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz ve sessiz kalmayacağız.”