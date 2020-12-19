Test yaptırıp yola çıkan kardeşler, HES koduna takıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- GAZİANTEP’te, koronavirüs testi yaptırıp yola çıkan Mesut S. (26), ile ağabeyi Abdullah S. (28)’nin testinin pozitif, kardeşinin de temaslı olduğu Aksaray’da polis kontrolünde HES kodu sorgulamasında belirlendi. Ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürülen kardeşlere 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Aksaray-Adana karayolunda araçları durdurup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Polis, durdurduğu 16 NZN 80 plakalı otomobil şoförü Mesut S. ile ağabeyi Abdullah S’nin HES kodunu kontrol etti. Yapılan kontrolde Abdullah S.’nin testinin pozitif ve Mesut S’nin temaslı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Abdullah S. ile kardeşi Mesut S., çağrılan ambulansla KYK yurduna yerleştirilip karantinaya alındı. Hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulanan Mesut S. “Biz dün akşam ağabeyim ile test verdik ve bugün yolda durumu öğrendik. Gaziantep’ten Kırklareli’ne gidiyorduk. Ağabeyim pozitif çıktı ben de negatif çıktım, Patlama olan hastanede test yaptırmıştık” dedi.

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