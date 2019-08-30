Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden İsmail Türüt, Karadeniz müziği yapan bazı isimleri eleştirerek, "Bazı arkadaşlarımız kusura bakmasın ama öyle sözler duyuyorum ki çöpe attıklarım onlardan daha iyidir. İçinden müziği alsan hiçbir değeri kalmaz" dedi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, tablet, bilgisayar ve telefonların uzun süre kullanımının duruş bozukluklarına ve diresek ağrılarına yola açtığı konusunda uyarılarda bulundu.
Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden İsmail Türüt, Karadeniz müziği yapan bazı isimleri eleştirerek, "Bazı arkadaşlarımız kusura bakmasın ama öyle sözler duyuyorum ki çöpe attıklarım onlardan daha iyidir. İçinden müziği alsan hiçbir değeri kalmaz" dedi.