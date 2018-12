10 Aralık 1988 tarihinde yani 30 yıl önce Türkiye’de ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi. Bu başarılı nakli Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı.

Başkent Üniversitesi kurucu da olan Prof. Haberal, Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi’nde 3 Kasım 1975 tarihinde ise anne Mürüvet Çalışkan’dan alınan böbreği 14 yaşındaki oğlu Bahtiyar’a nakil etti.

Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından böbrek nakledilmesi, binlerce kronik organ hastasının yaşamında ve Türkiye tıp tarihinde dönüm noktası oldu…

Bahtiyar, yıllardır diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Hacettepe Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada Prof. Dr. Haberal, gencin iyileştirilmesi için önemli bir karara imza atarak, henüz yaygın olmayan organ naklini ekibi ile birlikte gerçekleştirmeye karar verdi.

Türkiye’de bir ilk olacak nakil için yapılan tetkiklerde anne Çalışkan’ın böbreğinin dokusal olarak uygun olduğu saptandı. Haberal ve ekibinin yaklaşık 6 saat süren operasyonuyla böbrek Bahtiyar’a başarıyla nakledildi.

Türkiye’de ilk böbrek nakline imza atan Prof. Dr. Mehmet Haberal organ nakli konusunda yasa değişikliğinin de öncüsü oldu.

Binlerce hasta günümüzde organ nakli ile hayata tutunurken ilk karaciğer naklinin yapıldığı 10 Aralık 1988 yılı da anımsıyor ve Başkent Üniversitesi Kurucusu değerli bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a yürekten, “Teşekkürler” diyoruz…

HABERAL VE BAŞARILARLA DOLU KISA MESLEKİ ÖYKÜSÜ

Prof. Dr. Mehmet Haberal 1944 yılında Rize’nin Pazar ilçesi Subaşı Köyü’nde doğdu.

1967

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.



1971

Ekim’de Genel Cerrahi alanında uzman oldu.



1973

ABD Galveston, Texas’da Shriner’s Yanık Enstitüsü (Shriner’s Burns Institute) ve John Seally Hastanesi’nde yanık tedavisi üst ihtisası yaptı.



1974-75

1 Ocak 1974 – 30 Haziran 1975 yılında Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi, Transplantasyon Merkezi’nde transplantasyon üst ihtisası yaptı.



1975

Temmuz’da Hacettepe Üniversite Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü’nde Yanık ve Organ Nakli Ünitelerini kurdu.

3 Kasım’da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde Türkiye’de ilk kez canlı donörden böbrek naklini gerçekleştirdi.



1976

Genel Cerrahi alanında Doçent oldu.



1978

10 Ekim’de Avrupa Organ Nakli Vakfı’ndan (Eurotransplant) temin edilen organla Türkiye’de ilk kez kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdi.



1979

3 Haziran’da yasalaşan 2238 sayılı kanun ile Organ ve doku nakli yasasının çıkmasını sağladı.

27 Temmuz’da Türkiye’de ilk kez yerli kaynaklı kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdi.



1980

4 Eylül’de Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’nı kurdu.



1982

12 Mart, Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’na bağlı Ankara’da ilk Hemodiyaliz Merkezi’ni kurdu.

Genel Cerrahi Profesörü oldu.

Dünya Yanık Derneği Yürütme Kurulu üyesi ve aynı derneğin Doğu Akdeniz Bölge temsilcisi seçildi.



1983

Ankara’da ilk organ nakli kongresini düzenledi.

Tıbbi alandaki başarılı katkılarından dolayı Sedat Simavi Vakfı, Sağlık Bilimleri Ödülü’nü aldı.



1984

Akdeniz Yanık Kulübü kurucu üyesi seçildi.

Orta Doğu’da organ paylaşımı ve teminini kolaylaştırmak için Orta Doğu Diyaliz ve Organ Nakli Vakfı’nı kurdu.



1985

17-20 Kasım, İstanbul’da Orta Doğu Diyaliz ve Organ Nakli Vakfı’nın ilk kongresini düzenledi.

16 Eylül, Ankara’da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı Hastanesi’ni kurdu.

Amerikan Yanık Derneği tarafından “EVERETT IDRIS EVANS ÖZEL ÖDÜLÜ” takdim edildi.



1986

Dünya Yanık Derneği Genel Sekreter Yardımcısı seçildi.

Eylül, Haberal Eğitim Vakfı’nı kurdu.

Haberal Eğitim Vakfı kurulduğu günden bugüne 5000 öğrenciye karşılıksız burs vermiştir. Ayrıca burs verdiği öğrencilere eğitim ile birlikte çalışma imkanı sunmuş, ulusal ve uluslararası alanda destek sağlamıştır.

Amerikan Cerrahi Derneği (Fellow of the American College of Surgeons – FACS) üyesi seçildi.

1987

Orta Doğu Organ Nakli Derneği Kurucusu ve Başkanı oldu.



1988

İstanbul’da, Türkiye’de ilk defa Bölgesel Doğu Akdeniz Yanık Kongresi’ni düzenledi.

2-4 Kasım, Ankara’da ilk Orta Doğu Organ Nakli Derneği Kongresi’ni düzenledi.

8 Aralık, Türkiye’de ve bölgede kadavradan ilk başarılı karaciğer naklini gerçekleştirdi.



1990

Ekim, Türkiye Organ Nakli Derneği Kurucusu ve Başkanı oldu.

15 Mart, Türkiye, Avrupa ve bölgede bir ilk olan, çocuklarda canlıdan kısmi karaciğer naklini gerçekleştirdi.

24 Nisan, Dünya’da ilk kez bir Türk ve Müslüman bilim adamı, erişkinde canlıdan kısmi karaciğer naklini gerçekleştirdi.



1992

16 Mayıs, Dünya’da ilk kez bir Türk ve Müslüman bilim adamı, aynı canlı donörden kısmi karaciğer ve böbrek naklini gerçekleştirdi.

New York Bilim Akademisi üyesi oldu.



1993

Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ve Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte Başkent Üniversitesi’ni kurdu.

Üniversite, 11 fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Sağlık Bilimleri, İletişim, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık ile Eğitim Fakülteleri), 7 enstitü (Organ Nakli ve Gen Bilimleri, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yanık, Yangın ve Doğal Afetler, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler) ve 5 Meslek Yüksek Okulu ile İngilizce Hazırlık Okulu’ndan oluşmaktadır.

Ankara’da Başkent Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni açtı.



1994

3 Eylül, İzmir’de Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni açtı.



1995

Türkiye’de Yanık ve Yangın Afetleri Derneği’ni kurdu.



1998

Yalova’da, Türkiye’de kırsal kesimde hizmet veren ilk Diyaliz Merkezi’ni açtı.

Haziran, Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi’ni açtı.

Orta Doğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği’ni kurdu.



1999

Ankara’da Başkent Üniversitesi Ayşeabla Okulları’nı açtı.



2000

Temmuz, Alanya Başkent Üniversitesi Hastanesi’ni açtı.

Ağustos , Dünya Transplantasyon Derneği’nin Roma’daki kongresinde kendisine Türkiye ve dünyada organ naklinin gelişimine yaptığı katkılardan dolayı ilk kez Türk ve Müslüman bir bilim adamı olarak “MİLENYUM MADALYASI” verildi.

20 Kasım, Ankara’da yeni Başkent Üniversitesi Hastanesi’ni açtı.

20 Nisan, Transplant Olimpiyatları Derneği etkinlikleri yapıldı.



2002

Başkent Üniversitesi Adana Seyhan Hastanesi’ni açtı.

14 Ocak Klinik ve Deneysel Araştırmalar Derneği’ni kurdu.



2003

Amerikan Cerrahi Birliği (American Surgical Association – ASA) Onursal Üyesi seçildi.

Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi’ni açtı.



2004

Cerrahi Araştırmalar Akademisi (Academy of Surgical Research) Üyesi ve Türkiye Temsilcisi oldu.

“Kanal B”, “Radyo Başkent”, ve “Başkent Haber Ajansı” nı kurdu.

2004 yılı Ağustos ayında Japonya’da yapılan Dünya Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries-ISBI) kongresinde 2006-2008 Dönem Başkanlığı’na seçildi.



2005

Eylül, Prag, Uluslar arası Cerrahlar Birliği (Fellow of the International College of Surgeons – FICS), üyesi seçildi.

2006

15-23 Mayıs, Massachusetts General Hospital ve Johns Hopkins Hospital’da ders vermek için davet edildi.

4 Mayıs, Dünya Organ Nakli Derneği’nin Orta Doğu ve Afrika bölge encümeni olarak seçildi.

15 Mayıs, Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nde Fahri Doktora unvanı verildi.

15 Mayıs, Pakistan Karaçi’de Üniversitesi tarafından Bilimsel Doktora unvanı verildi.

Haziran, Orta Doğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği (the Middle East Burn and Fire Disaster Society-MEBFDS) Başkanlığı’na seçildi.

Eylül, Dünya Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries-ISBI) 2006-2008 dönem başkanı oldu.

Uluslararası Cerrahlar Birliği üyeliğine seçildi.

26 Kasım, Kuveyt Sağlık Bakanı Şeyh Ahmad Al-Abdulla Al-Sabah tarafından “Ömür Boyu Başarı Ödülü” verildi.

2007

2 Kasım, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından Organ Bağışı ve Organ Nakli alanında yapılan çalışmalarda verdiği destekten dolayı ödülü takdim edildi.

4 Kasım, Birinci Uluslar arası Yanık Haftası’nda (First National Burns Week) Dubai’de ödülü takdim edildi.

wAlmanya Münih’de bir irtibat ofisi kurdu.

2008

18 Şubat, Böbrek nakli alanındaki öncülüğü ve böbrek nakli alanına yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı ödülü Prens Abdulaziz Bin Salman tarafından takdim edildi.

02 Haziran, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Ümitköy Semt Polikliniği’ni açtı.

5 Eylül, Washington Universitesi Konuk Profesörlüğü (Washington University Visiting Professorship) ödülü aldı.

10 Eylül, Uluslararası Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries) 2006-2008 yılları arasındaki başkanlık görevinin sona ermesiyle beraber deneğe yapmış olduğu katkılardan dolayı ödül aldı.

30 Eylül, Prague Yanık Merkezi’nde (Prague Burn Center) Prof. Dr. Radana Königova tarafından Onursal Üyelik Ödülü takdim edildi.

Sindh Üroloji ve Organ Nakli Enstitüsü ( Sindh Institute of Urology and Transplantation) tarafından Onursal Konuk Plaketi ödülü aldı.

İran Medikal Bilimler Akademisi’nden ( Academy of Medical Sciences of Iran) Onursal Üyelik Ödülü aldı.

Orta Doğu Organ Nakli Derneği ( Middle East Society for Organ Transplantation) tarafından organ nakli ve bağışı alanında yapmış olduğu katkılarından dolayı ödülü takdim edildi.

2010

4 Ekim, Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından 97 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk cerrahı “ŞEREF ÜYE”liğine seçildi.