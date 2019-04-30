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30 Nisan 2019
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Antalya'da Haziran ayında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da tescilli güzeller Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Şevval Şahin, podyuma çıkacak.
Antalya'da Haziran ayında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da tescilli güzeller Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Şevval Şahin, podyuma çıkacak.
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Tescilli güzeller, Dosso Dossi’de podyuma çıkacak

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Antalya’da Haziran ayında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show’da tescilli güzeller Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Şevval Şahin, podyuma çıkacak.

TESCILLI GUZELLER ECEM CIRPAN, BUSE ISKENDEROGLU, PINAR TARTAN (FOTODAKI) VE SEVVAL SAHIN, HAZIRAN AYINDA ANTALYA’DA DUZENLENECEK DOSSO DOSSI FASHION SHOW’DA PODYUMDA YURUYECEK.

Dosso Dossi Fashion Show, 12 Haziran’da adından söz ettirecek etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Etkinlikte ünlü top model Bar Refaeli’nin yanı sıra, Çağla Şikel ve Özge Ulusoy podyuma çıkacak. Üç ünlü modelin yanı sıra Dosso Dossi podyumu güzeller geçişine sahne olacak.

TESCILLI GUZELLER ECEM CIRPAN (FOTODAKI), BUSE ISKENDEROGLU, PINAR TARTAN VE SEVVAL SAHIN, HAZIRAN AYINDA ANTALYA’DA DUZENLENECEK DOSSO DOSSI FASHION SHOW’DA PODYUMDA YURUYECEK.

Koreografisini Yasin Soy’un üstlendiği Dosso Dossi Fashion Show’da Miss Turkey 2015 güzeli Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 güzeli Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin de podyumda yürüyecek. Expo Center’da kurulacak podyuma çıkacak Türk güzeller, 30 ülkeden gelecek yaklaşık 5 bin kişiye unutamayacakları bir şov sunacak. ​Gelmiş geçmiş en büyük Dosso Dossi defilesi podyumunda, yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken görev alacak.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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