Tescil başvurusu yapılan tarihi ev, alev alev yandı

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Salim SARIKOÇ/ TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, 2 katlı ve yaklaşık 100 yıllık ahşap- taş karışımlı ev yandı. Tarihi yapı için varislerinin Koruma Kurulu’na tescil başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi’nde, Azizoğlu ailesine ait 2 katlı tarihi boş evde, dün saat 22.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, çevredeki binalara sıçramadan, yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Varislerinin Koruma Kurulu’na koruma altına alınıp ‘tarihi yapı’ olarak tescillenmesi için başvurduğu, yöre mimarili ahşap- taş karışımlı ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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