Terzi, 100 kişiden topladığı 20 milyon lirayla ortadan kayboldu (2)

BALIKESİR’DE YAKALANDI

İzmir’in Tire ilçesinde, yüksek kar payı vaadiyle yaklaşık 100 kişiden topladığı 20 milyon lira ile ailesini de alarak ortadan kaybolduğu ileri sürülen terzi Mustafa B.’nin polis Balıkesir’de olduğunu belirlendi. Mustafa B., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, oğlu Fatih B. ile gözaltına alındı. Baba-oğul Tire’ye getirildi. Polisteki ilk ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, “Kaçmadım ve kimseyi dolandırmadım” diyen Mustafa B. ile oğlu Fatih B., adliyeye sevk edildi.

Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA)

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