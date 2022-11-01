Ters şeride giren alkollü sürücü başka bir otomobile çarptı: 3 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Keskin ilçesinde alkollü sürücünün ters şeride girerek başka bir otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Ters yönde giden sürücünün alkollü olduğu ve daha önce de 4 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale istikametine giden Zafer Ereğli yönetimindeki 40 DD 806 plakalı otomobil, ters yönden gelen Adnan Uçakan yönetimindeki 71 AAT 737 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tekeri kopan Uçakan kontrolündeki otomobil, su kanalına düşerek durabildi. Kazada, sürücü Zafer Ereğli ile birlikte otomobilde bulunan Oğuzhan Öklüt ve Mustafa Oral yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜCÜNÜN 4 KEZ EHLİYETİNE EL KONULDUĞU BELİRLENDİ

Kaza ile ilgili başlatılan araştırmada sürücü Uçakan’ın 1,15 promil alkollü olduğu ve daha önce de 4 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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