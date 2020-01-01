Türkiye’de sadece PKK terörü yok. Adını koyalım ya da koymayalım, başka terör hareketleriyle de karşı karşıyayız.

1-Sokakta, caddede, parkta, belediye otobüsünde, kafede, restoranda bağıra bağıra cep telefonuyla konuşmak ve bazen yüzlerce kişiyi bu konuşmayı dinlemeye mecbur etmek bir çeşit terör değil midir?

2-Ya şu yanından kedi geçse çalmaya başlayan oto alarm sistemleri… Gecenin bir yarısında uykularımız böyle kaç alarmın çığlıklarıyla bölünmüştür, Allah bilir. Hem, şey… Bu oto alarmlarıyla bir tek hırsız yakalanmış mıdır acaba?

3-Ve tabii ki cankurtaranlar… Büyük kentte yaşamanın birinci kuralı, siren seslerine tahammül etmeyi öğrenmek olmalı. Teklifsizce bağıra çağıra giden cankurtaranların içinde gerçekten acil hastalar var mıdır; hatta hasta var mıdır; varsa bu hastalara hastaneye gidince hemen müdahale edilir mi? Hiçbir zaman yanıt alınamayacak sorular galiba bunlar. 

4-Sigara terörünü kimse bitti filan sanmasın. Dar bir kaldırımda yürürseniz ne demek istediğimi gayet iyi anlarsınız. Önünüzdeki kişinin içtiği sigaranın tüm dumanları sizin ciğerlerinize nüfuz eder. 

5-Avaz avaz bağıran simitçi, soğancı-patatesçi, hurdacı filandan yakınmak da giderek zorlaşıyor doğrusu. Çünkü hemen içinde “nostalji”, “kent kültürü”, “kayıt dışı ekonomi”, “işsizlik”, “mağduriyet”, “yoksulluk” sözcüklerinin yer aldığı bir yanıt bombardımanının geleceğinden eminim.

6-Günde ortalama 20 kişinin ölümüne, 200 kişinin yaralanmasına yol açan trafiği ise kimse terörden filan saymıyor, o sempatik bir “canavar” artık.

7-Halkın elindeki milyonlarca adet ruhsatlı ve ruhsatsız silahı ve bunlarla işlenen cinayetleri de terör kapsamına almaya korkuyorum. Biri kızıp tak diye vurabilir vallahi.

8-Genellikle devlet dairelerinde karşılaştığımız “asık surat terörü” de kimsenin umurunda değil. Hatta insanlara böyle bir terör olduğunu kabul ettirmek bile imkansız.

9-Gelin ve sünnet arabalarının yarattığı terörü de kimseye anlatamayız sanırım. 

10-Tabii televizyon dizilerindeki “yasak aşk, şiddet, ağa terörünü” anlatmak da çok zor.

Hasılı, bir gün PKK terörünü Allah’ın izniyle bitireceğiz ama çevremizdeki başka teröristlerle terörize bir ortamda yaşamayı sürdüreceğiz.

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