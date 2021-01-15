Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep’te, terörle mücadele gazisi olan ve doğum gününde damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muammer Kurt’un cenazesi, işlemlerinin ardından Nurdağı’nın Sakçagözü Mahallesi’ne getirildi. Kurt için Sakçagözü Camii’nde kılınan cenaze namazına; Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammed Önder, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, askeri erkan ve yakınları katıldı. Kurt’un cenazesi helallik alındıktan sonra askerlerin omuzlarında götürüldüğü Kesikbaş Mezarlığı’na defnedildi.

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