15 C
Ankara
24 Mayıs 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış
Giresun kırsalında ormanlık alanda aç kalan, yiyecek istemek için hidroelektrik santrali (HES) şantiyesine gidince yakalanan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın, kendini, burada çalışanlara 'doğa gezgini' olarak tanıttığı ortaya çıktı.
Öne Çıkan

Terörist kendini ‘doğa gezgini’ olarak tanıtmış

Editör Editör

-

5
0

Giresun kırsalında ormanlık alanda aç kalan, yiyecek istemek için hidroelektrik santrali (HES) şantiyesine gidince yakalanan ‘Aras Faraşin’ kod adlı PKK’lı terörist Aras Aslan’ın, kendini, burada çalışanlara ‘doğa gezgini’ olarak tanıttığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Terörden arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan Arslan’ın güvenlik güçlerinin çembere aldığı bölgeden çıkmak için HES çalışanlarına para teklif edip, Eynesil ilçesine götürmeleri için plan yaptığı saptandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon ve Tokat kırsalında eş zamanlı başlatılan bahar operasyonları, 1800 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, komandolar ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin katılımıyla sürüyor. 17 Mayıs tarihinde Giresun kırsalında yakalanan İranlı ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 2 gün önce yakalan İçişleri Bakanlığı’nın ‘Terörden arananlar’ listesinde gri kategorideki ‘Aras Faraşin’ kod adlı Aras Aslan’ın verdiği ifadeler ve yer göstermesi doğrultusunda yeni bulgular da elde edildi.

MAÇKA’DAKİ SALDIRIYA KATILMIŞLAR

Karadeniz kırsalında son 5 yıldır çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen 2 teröristin, 2 yıl önce Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ü şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı ortaya çıktı. 

Terörist Aras Aslan’ın Trabzon kırsalında bölgede olabileceği tahmin edilen farklı terörist gruplarla buluşabileceği ihtimali üzerine de JÖH ve komando timleri Trabzon-Gümüşhane-Giresun sınır bölgesinde konuşlandırıldı.

KENDİNİ DOĞA GEZGİNİ OLARAK TANITMIŞ

Aras Aslan’ın Gümüşhane-Giresun sınır bölgesinden yürüyerek Espiye kırsalına geldiği belirlendi. Terörist Behrüz Dudkanlu’nun güvenlik güçlerine gösterdiği depolar imha edilince aç kalan Arslan’ın HES şantiyesine gitmeye karar verdiği ortaya çıktı. Teröristin, telsizini ve diğer elektronik eşyalarını kırdığı, üzerindeki sivil kıyafetler ile sırt çantası ve elindeki sopasıyla kendini ‘doğa gezgini’ olarak tanıtıp, yiyecek istediği bildirildi. Şantiyedekilerin iftar saatini bekleme bahanesiyle oyalayıp, jandarmaya bildirmesi üzerine Arslan yakalandı. Teröristin, askerin çembere aldığı bölgeden çıkmak için HES çalışanlarına para teklif edip, kendini Eynesil ilçesine götürmesi için plan yaptığı saptandı.

Daha önce bölgede etkisiz hale getirilen ve sağ ele geçirilen PKK’lı teröristlerin kendilerini doğa gezgini gibi kamufle edip yaylalarda dolaştığı, gündüzleri gözetledikleri yayla evleri boşalınca, içeri girip erzak ve yaşam malzemeleri çaldıkları, bu malzemeleri de ormanda belirledikleri depo ve sığınaklara sakladıkları tespit edildi. 

15 SIĞINAK VE DEPO ELE GEÇİRİLDİ

Kış üstlenmesini Espiye kırsalında yayla bölgesinde geçiren Behrüz Dudkanlu’nun, Aras Aslan ile kavga edip ayrıldığı, Tunceli üzerinden bahar döneminde yeni takviye grup gelmeyince de teslim olduğu ifade edildi. Behrüz Dudkanlu, yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun ve Trabzon kırsalında depo ve sığınaklar ile geçiş güzergahlarını da tek tek anlattı. Bölgede son 1 haftadır sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen sığınak ve depo sayısı 15’e çıktı. 

MÜHİMMAT DEPOLARI ARANIYOR

PKK’lı Behrüz Dudkanlu ve Aras Aslan’ın JÖH timlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Güce ve Espiye ilçeleri ile Trabzon Maçka ve Tonya ilçeleri kırsalında ayrı yer ve geçiş güzergahları ile sığınakları gösterdiği bildirildi. Sığınaklarda ele geçirilen az sayıda mühimmatın da imha edildiği kaydedildi. 

Trabzon ve Gümüşhane kırsalında olduğu değerlendirilen PKK’nın lojistik mühimmat deposunun bulunması için de dağlar didik didik aranıyor. İnsansız hava araçları (İHA) destekli operasyonlarda, iz takip dedektör köpeklerde arama-tarama faaliyetinde kullanılıyor. 

Bölgede JÖH timlerinin konuşlandırıldığı, yaylaların İHA ve zırhlı araçlar eşliğinde sürekli kontrol altında tutulduğu bildirildi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikSüresiz nafaka adil değil
Sonraki İçerikGezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Çocukların yüzde 30’u kabızlıktan yakınıyor

Editör -
Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Uğraş, çocukların yaklaşık yüzde 30’unun, polikliniklere başvuran çocukların ise yüzde 1 ila 2'sinin kabızlıktan yakındığını vurguladı.

Benler kanser habercisi olabilir

İlaç sektöründe, 41 milyar lira hedefi

Mevsim geçişleri bulaşıcı hastalıkları artırıyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Öne Çıkan

Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

Editör -
Denizli’nin Çivril ilçesinde, üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu kiralık otomobil, TIR ile çarpıştı. Kazada Halit Atabay (21) ile Ebru Durak (21) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Devamını Oku
Öne Çıkan

Süresiz nafaka adil değil

Editör -
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Süresiz nafaka uygulamasının adil bir tarafı olmadığını söyleyen Gül, "Alt-üst sınırları hâkim hangi kriterlere göre belirleyecek, çalışıyoruz.
Devamını Oku
Öne Çıkan

Bilişim sektörü şirketlere çeşitli desteklerden yararlanma imkânı sunuyor

Editör -
23 MAYIS 2019-Devletin KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlarla bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik destekleri Ankara Ticaret Odası (ATO) Bilişim Teknolojileri Meslek...
Devamını Oku
Öne Çıkan

Yassıada’daki son durum

Editör -
Yassıada'nın "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlemesi projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs'ta Yassıada'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71