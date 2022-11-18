 Terörist kadının Taksim'e gelişi ve saldırı öncesi alışverişi kamerada

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Derya EVREN – İSTANBUL DHA – İSTİKLAL Caddesi’ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali Taksim’e bir araçla geliyor. Araçtan inen kadın bir mağazaya girip makyaj malzemesi bakıyor.

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yeni görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali’nin Taksim’e gelişi yer alıyor. 3 teröristin beyaz renkli hafif ticari araçla saat 15.00 sıralarında Taksim’e geldikleri görülüyor. Görüntülerde Ahlam Albashir’in elindeki çantayla araçtan indiği ve ardından aracın uzaklaştığı görülüyor. Terörist kadının saldırıdan dakikalar önce de bir mağazaya girerek makyaj malzemesi bakıyor. O anlar da güvenlik kamerasına yansıyor

(FOTOĞRAF)