Diyanet İşleri Başkanlığı resmi açıklamasında Başkan Ali Erbaş’ın “insani” nedenlerle Kadir Mısırlıoğlu’nu ziyaret ettiğini açıkladı.



Medya her nedense hatırlamıyor, yazmıyor ve ekranlarda söylenmiyor ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve hatta Genelkurmay eski Başkanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu Mısırlıoğlu’nu ziyaret etmişlerdi.

Atatürk’e, annesi Zübeyde Hanıma ve babası Alirıza Bey’e hakaretler ve küfürler yağdıran bu Osmanlı hayranı meczup vaktiyle Almanya’ya kaçmış hatta İstanbul’u işgal eden İngiltere’den sığınma hakkı da istemişti.

Türk vatandaşlığından da atılan Mısırlıoğlu 1991 yılında Türkiye’ye dönebilmişti. Halen vatandaş mı değil mi bilmiyorum.

Birinci sorumu soruyorum ziyaret, “insani” olunca mazeret kabul olunur mu?

Atatürk ve ailesine küfür edip kurutuluş savaşında Türk ordusunun kaybetmesini arzulayıp, “… Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiçbiri olmazdı” ifadelerini kullanmıştı.

Mısıroğlu’nun bir başka videoda da Atatürk heykellerini kastederek “İstediğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Nasıl buluğa ermemiş bir çocuğa ‘niye evlenmiyorsun’ demezsen Hükümet’e de ‘niye şeriatı ilan etmiyorsun’ diyemezsin. Vakti var. Sizin nesliniz İslam’ın mutlak galebesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek. Siz göreceksiniz. O gün beni hatırlayın” demişti. Bunun üzerine Kadir Mısıroğlu hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İkinci olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu soruşturmanın nasıl sonuçlandığını soruyorum.

Şimdi birinci sorumdaki konuya döneyim ve sizlere “insani” gerekçesi ile terörist cenazelerine katılan HDP milletvekillerini da hatırlatayım.

“Terörist cenazelerine katılan HDP milletvekilleri” diye Google’da araştırırsanız 564 bin sonuç bulursunuz.

Ve bu ziyaretleri yapan HDP milletvekillerinin tamamı hakkında Cumhuriyet Savcılıkları hakkında soruşturmalar açılıp mahkemelere sevk edildiğini görürsünüz.

Bu konudaki haklı toplumsal hassasiyet de ortadadır.

Kahraman askerlerimizi, polislerimizi, korucularımızı kurdukları hain pusularla şehit ve gazi eden bu alçak teröristlere HDP milletvekilleri tarafından gösterilen sözde “insani” ziyaret ile Diyanet İşleri Başkanı FETÖ’cü olduğu tartışmalarda gündeme gelen Ali Erbaş’ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısırlıoğlu’na gösterdiği “insani” ziyaret arasında hiçbir fark yoktur.

PKK’lı teröristler de Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır.

Kadir Mısırlıoğlu da Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır.

Kadir Mısırlıoğlu hakkında 460 bin yazı var Google’da. Atatürk ve Cumhuriyet hakkında neler söylüyor neler ama hakkında sadece bir tane soruşturma açıldığı haberi var.

Çok açık ve net söylüyorum, sizler Kadir Mısırlıoğlu’nu ziyaret ederseniz;

Atatürk heykellerine saldırırlar,

Anıtkabir’de dahi Atatürk hakkında kin kusarlar,

10 Kasım’da da her gün de her fırsatta Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine konuşurlar,

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı FETÖ gibi cemaatler, tarikatlar oluşur

Şeriatçılar Atatürk ve Cumhuriyet’e saldırırlar,

Atatürk fotoğrafları kaldırılır,

Atatürk isimleri stadyumlardan, havaalanlarından, parklardan kaldırılır,

Mısırlıoğlu gibilere gerekli olan soruşturmalar ne yazık ki cumhuriyet savcıları tarafından açılamaz.

Değerli okurlarım, büyük Türk milletinin demokrasiye inancı, inanıyorum ki bu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına layık olduğu muameleyi yapacaktır…