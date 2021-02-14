Terör şüphelisi kadın kız kardeşinin pasaportuyla havalimanında yakalandı

Oryantalizm doğuyu anlamaktır. Doğuda din, edebiyat, sanat gibi olguların içselleştirilmesidir. Oryantalizm doğuya karşı olan tecessüsü dindirmektir. Aslında gerçekte oryantalizme baktığımızda istenilen değil de olması gereken doğunun yaratılışını görmekteyiz. Şarkiyatçı davranırken aslında batı kendi şarkiyatını kendi oluşturma çabasındadır. Batı kendi doğusunu kendisi üretir ve buna oryantalizm der. Önemli zat Edward Said’de bu konuda bu şekilde düşünmektedir.