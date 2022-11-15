Terör saldırısının gerçekleştiği İstiklal Caddesi gün boyu ziyaret edildi

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Melihcan ÇALIŞKAN – Hami YEŞİLYURT – İSTANBUL, (DHA) – İSTİKLAL Caddesi’nde gerçekleşen terör saldırısının bulunduğu nokta gün boyu siyaset ve diplomasi dünyasından birçok isim tarafından ziyaret edildi.

İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırının gerçekleştiği nokta sabah saatlerinden itibaren birçok siyasetçi tarafından ziyaret edildi. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, BBP Genel Başkan Yardımcısı Dursun Çağlayan ve İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve beraberindekiler olay yerine gelerek hayatını kaybedenleri andı.

TDP GENEL BAŞKANI SARIGÜL: ABD TAZİYE MESAJININ REDDEDİLMESİNİ SON DERECE DOĞRU BULUYORUZ

Alanda gerçekleştirdiği konuşmada Mustafa Sarıgül, “Kalleşçe gerçekleşen bu saldırıyı Türkiye Değişim Partisi olarak kınıyoruz. Bütün basını takip ediyorum, uluslararası basını takip ediyorum. Buradan NATO üyesi bütün ülkelere sesleniyorum. Neden NATO üyesi 30 ülkede terör saldırısı olmuyor da ülkemizde oluyor? İçişleri Bakanının yaptığı ABD taziye mesajını reddetmesini son derece doğru buluyoruz” dedi. Mustafa Sarıgül konuşmasının ardından çevredekilerle sohbet etti, daha sonra alandan ayrıldı.

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VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI PERİNÇEK: HDP DERHAL KAPATILMALIDIR

Öğlen saatlerinde bombalı saldırının gerçekleştiği noktaya gelen Doğu Perinçek, “İçişleri Bakanımız ve hükümetimizin ABD’den gelen sahte taziye mesajlarını reddetmesi son derece yerindedir. Ancak bu ABD güdümlü teröre verilecek cevap bundan ibaret olamaz. Terör örgütüne adam, para, terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan HDP derhal kapatılmalıdır. HDP’yi kapatmamak, Mehmetçiğe sadakatsizliktir, vefasızlıktır, ihanettir. Buradan Anayasa Mahkemesi’ne tekrardan hatırlatmada bulunuyoruz” diye konuştu. Perinçek karanfil bırakarak alandan ayrıldı.

BBP Partisi heyeti de akşam saatlerinde ziyaret edenler arasındaydı. BBP Genel Başkan Yardımcısı Dursun Çağlayan saldırının gerçekleştiği noktada açıklamada bulunurken, partililer “İdam İstiyoruz” pankartı açtı.

İYİ Partililer de akşam saatlerinde olay yerine gelerek önce çevre esnafını ziyaret ettiler, ardından saldırı noktasına karanfil bıraktılar. Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu açıklamasında sınır güvenliğinin sağlanması gerektiğine değindi. (DHA)

(FOTOĞRAF)