Terör operasyonunda gözaltına alınan Şehir Tiyatroları Koordinatörü, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest

Tolga TAHÇI- Davut CAN/ İZMİR (DHA)- İZMİR merkezli 12 ilde, MLKP, TKP- ML, DSİH ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli arasında yer alan İzmir Şehir Tiyatroları Koordinatörü O.M., koronavirüs karantinasının ardından sevk edildiği adliyede, yurt dışı yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 14 Ocak’ta, hakkında gözaltı kararı bulunan 34’ü MLKP, 8’i DSİH, 1’i TKP- ML ve 8’i PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla toplam 51 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan operasyonla 51 şüpheliden 49’u gözaltına alındı.

Sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 47 şüphelinden 5’i tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 1’inin PKK/YPG, 4’ünün MLKP üyesi olduğu bildirildi. 42 şüpheliden 38’i yurt dışı yasağı, 4’ü de ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir eski İl Başkanı K.A.’nın yurt dışı yasağı, ESP Genel Başkanı Ö.G. ve ESP İzmir eski İl Başkanı P.T.’nin de ev hapsi ile salıverilen şüpheliler arasında olduğu bildirildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Diğer 2 şüpheliden MLKP üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İzmir Şehir Tiyatroları Koordinatörü O. M., koronavirüs karantinasının sona ermesi üzerine bugün İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen O. M., sevk edildiği adliyeye yurt dışı yasağı koyularak serbest bırakıldı. 1 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalamasısı için çalışmalar sürüyor.

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