Terör operasyonunda gözaltına alınan 34 kişiden 3’ü tutuklandı

Sürekli ya da tekrarlama eğilimi gösteren migren ağrısı; stres, uykusuzluk, açlık, düzensiz beslenme gibi birçok nedene bağlı olarak gelişiyor. Ense, şakak, göz çevresinden başlayarak şiddetli ağrıya sebep olan migren, çoğu zaman kişilerin yaşam kalitesini düşürüyor. Ergenlik döneminden yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilen migren, tedavi edilmediğinde ise dayanılmaz ağrılara sebep oluyor.