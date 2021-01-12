Terör gazisi pandemiyle mücadelede ön saflarda yer alıyor

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Karakolu’na PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanıp gazi olan Celal Çakmak (29), memleketi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde koronavirüsle mücadelede hem filyasyon hem de Vefa grubunda görev yapıyor. Kronik rahatsızlığına rağmen filyasyon ekibinde seve seve görev yaptığını belirten Celal Çakmak, “Ne olursa olsun, gönüllü olarak nöbette veya gerekli kılınan her yerde hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Karakolu’na 2012 yılında PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bacağına isabet eden kurşun ve ciğerine saplanan şarapnel parçasıyla yaralanan Celal Çakmak, GATA’da 1,5 yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Celal Çakmak, 2014 yılında Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başladı. Devlet Övünç Madalyası sahibi Celal Çakmak, kronik rahatsızlığının olmasına rağmen koronavirüs sürecinde filyasyon ve Vefa grubunda gönüllü olarak görev yapıyor.

4 ay önce evlenen Celal Çakmak o günleri, “300 kadar bölücü terör örgütü üyesi terörist vatani görevimi yaptığım Dağlıca Karakolu’na gece vakti baskın yapmıştı. Baskında baldırıma, topuğuma kurşun isabet ederken ciğerlerime de roket parçaları girmişti. Beni hemen helikopterle Yüksekova’daki askeri hastaneye kaldırmışlar. Aileme de şehit olduğum yönünde bilgi vermişler. Bu bilgiden sonra televizyon ve gazetelerde bu yönde haber yapmışlardı. Dilim boğazıma kaçmış, bu nedenle şoka girmişim, bu şokla uyandığımda ‘Darıca’ya ateş düştü’ diye bir haber gördüm, sesim çıkmıyor ve etrafımdakiler de o sırada bana bakmıyordu. Ben bile kendimi şehit oldum sanıyordum. Fakat o anda bir doktor gelip “Celal Çakmak’ın ameliyatına girmem gerekiyor” deyince yaşadığımı fark ettim. Konuşamadığım için elimle işret yaparak kağıt ve kalem istedikten sonra babamın telefonuna yazdım ve ‘aileme şehit olmadığımı söyleyin’ dedim. Ameliyattan sonra sağ olsun bir hemşire aile fertlerime şehit olmadığımı bildirmiş. 15 gün hastanede kaldım, daha sonra GATA’da 1,5 sene tedavi gördüm” diye anlattı.

2014 yılında Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü’ne memur olarak atandığını belirten Celal Çakmak, bu görevinin yanı sıra pandemi döneminde kronik rahatsızlığına rağmen gönüllü olarak Vefa grubunda ve filyasyon ekibinde yer aldığını belirtti. Bu görevleri seve seve yaptığı ifade eden Çakmak, “Ne olursa olsun, gönüllü olarak nöbette veya gerekli kılınan her yerde hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘kronik rahatsızlığı olanlar çalışmayabilir’ şeklindeki talimatına rağmen sahada arkadaşlarımızla birlikte devam ettik, edeceğiz” dedi.

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