Terminatör koronavirüs aşısı oldu

ABD, (DHA) – Terminatör’ün yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger (73) arabada koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Terminatör’ün yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger (73) arabada koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı. Schwarzenegger, arabada koronavirüs aşısı yaptırdı. Schwarzenegger, aşının hayati önemine vurgu yaparak, “Bugün güzel bir gündü. Sırada beklemekten hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Yaşamak istiyorsan bana katıl” diye konuştu.

KALİFORNİYA MODERNA AŞI ÇALIŞMALARI DURDURULDU

ABD’nin ünlü eğlence parklarından Kaliforniya eyaletindeki Disneyland, koronavirüs aşı merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Ülkede Moderna ilaç firmasına ait Kovid-19 aşısı yaptıranların bazılarında şiddetli yan etkiler görülmesi üzerine Kalifornia eyaletinin belirli bölgelerinde aşı çalışmaları durduruldu.