Terminator: Dark Fate geliyor

1984 yılında yayınlanan ilk filmiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve seyirciden büyük ilgi görmesinden dolayı pek çok devam filmi çekilen Terminator serisine yeni bir halka daha geliyor.

Ancak bu kez yeni filmde yıllardır göremediğimiz efsane bir karakter de geri dönüş yapıyor.

Terminator: Dark Fate’in ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanı görmemizle birlikte yıllar önce Terminator filmlerinde gördüğümüz ve John Connor’ın annesine hayat veren Linda Hamilton, yani Sarah Connor’ın da filme dahil olduğunu görüyoruz. Terminator: Dark Fate isminde yapım, Terminator: Judgment Day’in 15 yıl sonrasında konumlanırken; Sarah Connor ve insanlığın nihai kurtarıcısı oğlu John Connor ve dostlarının “devam hikayesini” konu alacak.

Avatar ve Titanic gibi filmlerde de gerek yapımcı, gerekse yönetmenlik koltuklarından oturan James Cameron; Sarah Connor’ın yanında savaşacak bir Terminator avcısından söz ediyor. İddialara göre yarı insan-yarı makine olan Terminator avcısı, insanlar tarafından programlanan T-800 ile omuz omuza, “insanların geleceği” için savaşacak.

Yapay zeka teknolojilerinin gelecekte insanlık için bir tehdit olup olmadığının tartışıldığı bugünlerde yeni bir Terminator filmi tartışmaları biraz daha kızıştıracak gibi görünüyor. Filmin 1 Kasım 2019’da vizyona girmesi bekleniyor.