Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla kurulan ve ilçeden çıkan termal suyun ısıtmasında kullanılan termal serada ilk çelikleme işlemi yapıldı. Serada park ve bahçelerinde kullanacağı çiçek ve bitkileri yetiştirecek olan belediye, dışarıdan çiçek ya da bitki satın almayarak tasarruf sağlayacak.

Kahramankazan Belediyesi’nin kendi çiçek ve bitkilerini üretmek için bir süre önce kurulum çalışmalarına başladığı termal sera faaliyete geçti. Ekipler bu kapsamda, Kahramankazan Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun yanında bulunan boş arsaya kurulan serada, ilk “çelikleme” işlemini yaptı. Çelikleme işlemi, serada üretilecek bitkilerden alınan canlı parçaların, yeni bitkiler üretmek için dikilmesi işlemi anlamına geliyor. Böylece, serada üretilecek olan yeni bitkiler toprakla buluşmuş oldu.

Termal suyla ısınacak

Termal olma özelliği taşıyacak olan seranın ısıtmasında ilçeden çıkan ve kapalı yüzme havuzu kompleksinin ısıtılmasında da kullanılan termal su kullanılacak. Böylece seranın ısıtılması için ayrıca bir harcama da yapılmamış olacak.

Kahramakazan Belediyesi, kısa süre sonra tam anlamıyla faaliyete geçecek olan serasında, kendi çiçek ve bitkilerini üretecek. Termal serada yetiştirilen çiçek ve bitkiler belediyeye ait park ve bahçelerde kullanılacak. Seranın faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta yıllık 100 bin mevsimlik çiçek, 20 bin çok yıllık çiçek, 10 bin sarmaşık ve 15 bin de çalı grubu üretimi yapılması hedefleniyor. Böylece park ve bahçelerinde kendi serasında yetiştirdiği çiçek ve bitkileri kullanacak olan belediye, dışarıdan herhangi bir bitki ya da çiçek satın almamış olacak. Bu doğrultuda belediye bütçesinde önemli bir tasarruf kalemi de oluşturulmuş olacak.

İlçemize hayırlı olsun

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, serada kısa süre sonra tam anlamıyla üretime başlayacaklarını belirterek, “Seramız şimdiden Kahramankazanımıza hayırlı uğurlu olsun. Seramızda kendi bitki ve çiçeklerimizi üreterek, bunları dışarıdan satın almamış olacağız. Bu kapsamda önemli bir tasarruf yapmış olacağız. Öte yandan seramızın ısıtılmasında da yine kendi termal suyumuzu kullanarak, ayrıca bir tasarruf kalemi daha oluşturmuş olacağız. Kahramankazanımıza ve değerli vatandaşlarımıza daha faydalı olma noktasında tasarruf çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak vatandaşlarımıza hizmet noktasında asla ve asla tasarruf etmiyoruz. Tüm imkanlarımızı Kahramankazanımızda yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve refahı için seferber ediyoruz” diye konuştu.