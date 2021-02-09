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Termal otelde 14 Şubat fırsatı

YALOVA, (DHA)- Yalova’da yer alan Terma City Otel, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel fırsatlar sunduğunu duyurdu. Otelin işletme müdürü Mustafa Hügül, “Herkesin sevdikleriyle sıcak bir tatil yapabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sevgililer Günü’ne özel yüzde 25 indirimlerimiz mevcut. Pandemi kurallarına uygun olarak da birçok fırsat sunuyoruz” dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü için konseptini ‘sağlık dolu, sıcak bir gün’ olarak belirleyen Yalova Terma City Otel, bu güne özel yüzde 25 indirim sunduğunu açıkladı. Otelin işletme müdürü Mustafa Hügül, “Otelde, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut. 8 tane aile hamamı, bay ve bayanlar için hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kese odası, pilates stüdyosu, sauna, solaryum, 11 tane terapi odası termal sıcak su havuzu ve jakuzi, 3 tane VIP terapi salonu, vitamin barı ile 14 Şubat Sevgililer gününde herkesi otelimize davet ediyoruz” diye konuştu.

ODALARA ÖZEL SEVGİLİLER GÜNÜ SÜSLEMELERİ

14 Şubat’a özel odaya kalp şeklinde pasta ve atıştırmalık hizmeti de sunacaklarını belirten Hügül, “Otelimizin dünya standartlarındaki mutfağında hazırlanan akşam yemeği, romantik bir gece de müşterilerimizi bekliyor. 15 Şubat sabahı da odaya özel kahvaltı servisi sunacağız. Aynı zamanda odalarda Sevgililer Günü’ne özel süslemeler de yer alacak” dedi.

DOĞA İÇİNDE STRES ATMA İMKANI

İstanbul ve Bursa’ya 1 saat mesafede olan otelin, kış bahçesi ve açık sosyal alanlarından yararlanabildiğini dile getiren Hügül, “Doğa içinde temiz havadan faydalanıp, stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyenler için huzur dolu bir ortam mevcut. Aynı zamanda ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile hizmet veriyoruz. Özel eğitmenler eşliğinde fitness programları, SPA paketleri, doğa yürüyüşleri, kültür turları, ATV turları, bisiklet kiralamaları ve açık havada sipinning gibi aktiviteler ile sağlık vadediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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