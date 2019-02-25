Futbol dünyamızın en önemli motiflerinden biridir Fatih Terim. Buna sanırım hiç kimsenin bir itirazı yoktur.

Ancak Fatih hocanın zaman zaman yaptıkları ya da söyledikleri gündeme oturur ve hayli bir zaman da gündemde kalır. Terim, bu hafta sonu oynadıkları ve de neredeyse ölüp ölüp dirildikleri, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamayla tartışmasız yine gündem oluşturan açıklamalarda bulundu.

Lig sonuncusu Akhisarspor’u son anda devirip 1-0 kazandıkları maç sonrası, medya mensuplarına, Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin neden Pazartesi akşamı oynandığını anlayamadığını söyledi. Kendilerinin, Portekiz’de Benfica ile Perşembe akşamı oynadığı UEFA Avrupa ligi son 32 turu maçının ertesi sabahı takı olarak, üç kuvarda mücadele eden bir takım olarak Cuma sabahı 9.30’da eve ulaşabildiklerini, Beşiktaş Fenerbahçe maçının da Pazar gecesi oynanabileceğini, dünyanın her yerinde derbilerin genellikle Pazar günü olduğunu söyledi.

Doğrusunu söylemek gerekirse, ben bu açıklamaya hiçbir anlam veremedim. Bir kere bu derbinin hangi gün oynanacağı Fatih hocayı neden bu kadar ilgilendirmiş bilemedim. Acaba, Galatasaray gibi UEFA Avrupa Ligi’nde Zenit’le oynayan Fenerbahçe’nin de, aynı gün oynaması gerektiğine mi dikkat çekti, yoksa lider Medipol Başakşehir’in ardından zirve mücadelesi veren Beşiktaş’ın bir gün daha geç oynamasına mı gönderme yaptı bilemiyorum.

Fenerbahçe’nin ligde bulunduğu konum ve puan durumu itibarıyla Galatasaray’ın rakibi olmadığı ortada. Yoksa ‘ebedi dost, ezeli rakip’ Fenerbahçe’nin Zenit maçının yorgunluğuyla bir gün daha önce Beşiktaş karşısına çıkıp, alacağı olası bir yenilgi sonrasında ligdeki durumunun daha da zorlaşması mı beklenti anlayabilmek cidden güç.

Farklı bir bakış açısıyla, günümüzde haftada iki, maç oynanmasının normal olduğuna vurgu yapmak mı acaba Terim’in açıklamalarına neden?

Lakin burada söylenecek çok şeyler var.

Sevgili hocam daha yakın zamana kadar federasyona, Avrupa maçları öncesi ve sonrasında Galatasaray’ın maç trafiğinin uygun bir biçimde yapılması için sitem eden ve uyarılarda bulunan açıklamalarını çok iyi hatırlıyorum.

Soruyorum; sence ne olmalıydı, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ile Galatasaray Akhisarspor maçı Pazar oynanıp, üç büyükler aynı gün sahaya mı çıksaydı? Ya da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Pazar oynanıp, Galatasaray Akhisarspor maçı mı Pazartesi’ye alınsaydı? Peki böyle bir durum olsaydı, o zaman da çıkıp, “Fenerbahçe de Avrupa maçı oynadı. Onlar da yorgun ve dinlenmeden sahaya çıkıyor” der miydin? Cidden çok merak ediyorum.

Sanırım hocam bu anlamda, biraz gereksiz hassasiyet göstermiş. Bu tür hassasiyetlerin, tüm takımlarımız için, aynı düzeyde gösterilmesinin doğru olduğunun altını çizip, son olarak rakipleri karşısında başarılı olamayan Fenerbahçe ve Galatasaray’a geçmiş olsun diyorum.

Bu arada son olarak; Fatih hocam, yaptığınız açıklamada üç kulvarda mücadele ettiğinizi söylemişsiniz. Sanırım, bir yandan Avrupa’da amaca ulaşamamak, bir yandan Türk Telekom’daki soğuk ve karlı hava dilinizi sürçtürdü ve Avrupa defterinin Portekiz’de kapandığını unuttunuz