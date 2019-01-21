Futbol sezonunun ikinci yarısı, bu hafta sonu oynanan maçlarla start aldı. Bir aya yaklaşan sürede, bütün takımlar ilk yarının bir değerlendirmesini yapıp, oyuncu gruplarındaki aksayan noktalara, ekonomik koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda transferler yaptı.

Ara transfer süresinin sonu olan 31 Ocak tarihine kadar da transfer hareketi sürecek. Bu süreçte hareketli günler yaşayan Galatasaray en fazla dikkat çeken takımların başında geliyor.

Sarı Kırmızılılar, geride bıraktığımız günlerde, Fatih Terim’in ilk yarı boyunca her fırsatta, “Transfer yapmamız gerekiyor” demesine karşın adam almak yerine, kadrosundan, Ozan Kabak ve Garry Rodrigues’le kesin olarak yollarını ayırdı. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’a ise, “Kendinize kulüp bulun” dendi.

Ayrıca Feghouli, Belhanda ve Maicon’un da takımdan ayrılmaları an meselesi.

Bunlara karşın şu ana dek yapılan takviye, Portekiz’in Chaves takımından Marcao ve Bursaspor’un sözleşmesini fesih ettiği Emre Taşdemir ve eski oyuncusu Semih Kaya’dan ibaret.

Tabloya bakıldığında, Fatih hocanın ortaya koyduğu ihtiyaç tablosuyla yapılanların ne denli çelişkili olduğunu görebiliyoruz.

Fatih Terim’in bu sezon ilk yarının 5. haftasında, Kasımpaşa karşısında forma giydirerek, futbolseverlerin önüne çıkardığı Ozan Kabak, ortaya koyduğu performansla, Almanya’nın ünlü ekibi Stutgart takımına 11 milyon EURO karşılığında transfer oldu. Her ne kadar, Fatih hoca istemeye, istemeye bu transfere razı gelse de, realite adına bu son derece doğru ve de iyi bir durum.

Ozan’ın yerine Chaves’ten alınan Brezilyalı Marcao’ya verilen 4 milyon EURO, Portekiz ekibinin tarihteki en büyük transferi oldu.

Fatih Terim’in karakterini yakından tanıyanlar bilir. Hoca, verdiği sözü sonuna kadar tutan, karşısındakinin verdiği sözün de yerine getirilmesini ister. Başkan Mustafa Cengiz’le birkaç gün önce yaptığı son görüşmede Fatih hoca, “Başkanım yaptığımız görüşmelerde, ligin ikinci yarısı başlamadan önce transfer işini bitireceğiz dediniz. Ancak halen ortada bir şey yok. Ozan’ın transferine de, hem ekonomik anlamda düşündüğümden, hem de yerine iyi transferler yapacağımızı söylediğiniz için rıza göstermiştim. İkinci yarının kabus gibi geçmemesi için elimizi çabuk tutmalıyız” diyerek tepkisini gösterdi.

Doğrusunu söylemek gerekirse haksız değil Fatih hoca. Dilerim beklentilerinin karşılığını görür.