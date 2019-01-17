Türkiye Ekonomik Politik Ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, İngiltere hükümetinin Brexit krizi ile açıklamalar yaptı.

Yıldırım, “Brexit jeopolitik bir mesele, Avrupa ve dünyadaki dengeleri tamamen değiştirecek” dedi.

İngiltere’de parlamento, Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını 202’ye karşı 432 oyla reddetti. Brexit oylaması, İngiliz parlamentosunun tarihinde son 94 senede bir hükümetin uğramış olduğu en büyük mağlubiyet olarak gösteriliyor.

Parlamentonun almış olduğu kararı değerlendiren Türkiye Ekonomik siyasal Ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, “Senaryo ne biçimde olursa olsun İngiltere’yi siyasi ve ekonomik açıdan sıkıntılı günler bekliyor. İngiltere, çok büyük bir ekonomi ve ‘Brexit’ kaçınılmaz olarak Avrupa ve dünyadaki dengeleri komple değiştirecek. May hükümetinin, parlamentodaki tarihi darmadağının sonrasında AB ile yeni bir görüşme sürecini tercih etmesi halinde kısa süre içinde yeni bir ayrılık planı hazırlaması ve meclise sunması gerekiyor” diye konuştu.

‘ANLAŞMASIZ BREXİT’ SEÇENEĞİ KUVVET KAZANDI

Anlaşmasızlığın ülkede birçok alanda kriz yaratacağını vurgulayan Yıldırım, “Reddedilen anlaşma, son 40 senesini AB ile bütünleşik geçiren İngiltere’ye yeni şartlara alışması için 21 aylık geçiş süreci olanağı tanıyordu. anlaşmasız ayrılık ise ithalatının büyük kısmını AB’den yapan ülkede besin ve ilaç başta olmak suretiyle pek çok kalemde kriz yaratabilir” ifadelerini kullandı.

“İTHALATININ YÜZDE 53’Ü AB’DEN”

AB’nin, İngiltere’nin en büyük ticari ortağı konumunda bulunduğunu söyleyen Yıldırım, “Ülkenin ihracatının yüzde 44’ü, ithalatının da yüzde 53’ü AB ile yapılıyor. anlaşmasız ayrılığın da ilk olarak etkisini bu alanda göstermesi bekleniyor. İngiltere’nin AB’den ithal etmiş olduğu en önemli temel gereksinim kalemini tıbbi materyal ve ilaç teşkil ediyor. Bu alanda yüzde 90 oranında dışa bağımlı olan İngiltere, bu oranın yüzde 45’ini AB’den karşılıyor. İngiltere’nin AB’den senede 20 milyar sterlini bulan ilaç ve tıbbi materyal ithalatı, toplam ithalatının ortalama yüzde 9’una tekabül ediyor. İngiliz hükümeti, ilaç şirketlerinden anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı minimum 6 haftalık yığınla çalışmaları dünya açışından önem ifade ediyor” dedi.

“TARIM ÜRÜNLERİ YÜZDE 60 ARTACAK”

İngiltere’nin, besin ihtiyacının da yüzde 47’sini ithal ettiğini aktaran Yıldırım, “AB ülkelerinden yapmış olduğu besin ithalatı ise yüzde 27 oranında. anlaşmasız Brexit durumunda bazı kalemlerin temininde sorun yaşanabilir. Özellikle tarım ürünlerinde, gümrük vergileri sebebiyle yüzde 60’a varan oranlarda fiyat artışı olabilecek” diye konuştu.

“HAVA YOLU ŞİRKETLERİ krize GİREBİLİR”

“Anlaşmasız Brexit’in, bir gecede İngiltere’de kendi ülkelerindeymiş gibi yaşayan milyonlarca AB vatandaşını da ‘turiste’ dönüştürebilir” uyarısında bulunan Yıldırım, “AB vatandaşları, yeni şartlara göre çalışma izni almaya veya ülkeyi terk etmeye zorunlu kalabilir. Aynı durum, AB ülkelerinde yaşayan 1 milyon etrafındaki İngiliz için de geçerli olacak. Ayrıca devreye girecek vize uygulaması, turizmi olumsuz etkileyip, hava yolu şirketlerini krize sürükleyebilir” ifadelerini kullandı.

“ANLAŞMASIZ BREXİT, TOPLUMSAL olayları ARTIRIR”

Anlaşmasız ayrılık senaryosunda günlük hayattaki aksamalara bağlı olarak toplumsal hareketler de olabileceğini vurgulayan Yıldırım, “İngiliz polisi buna yönelik hazırlıklar yapıyor. İngiliz ordusunun gereksinim halinde polise destek vermesi planlanırken, polis teşkilatındaki icazetlerin de 3 aya kadar askıya alınabileceği ifade ediliyor” dedi.

“BREXİT EKONOMİK DEĞİL JEOPOLİTİK BİR MESELE”

AB denildiğinde ilk akla gelen ülkelerin Almanya ve Fransa olduğunu ifade eden Yıldırım, “İngiltere’nin AB’den ayrılması çoğu zaman ekonomik açıdan değerlendiriliyor ama Brexit jeopolitik bir mesele. Bu iki ülkeye jeopolitik açıdan bakıldığında, bahsi geçen aktörlerin yakın tarihte İngiltere’yle olan güç mücadeleleri dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra günümüzde ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya ve Fransa’yı kastederek Kuzey Atlantik mukavelesi Örgütü’yle (NATO) herhangi bir katkılarının olmadığını ifade etmesi ve ticari manada bazı değişiklikler istemesi de ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştur” diye konuştu.

“İNGİLTERE TÜRKİYE’Yİ HER ZAMAN GÜÇLÜ GÖRDÜ”

Londra’nın siyasi ya da ekonomik bakımdan AB’nin gelecek vaat etmediği düşüncesinden hareket ederek bu şekilde bir strateji uygulamış olabileceğini öne devam eden Yıldırım, “İngiltere küresel manada daha bağımsız politikalar üretmeyi hedeflediği için Brexit kararını aldı. İngiltere, Türkiye’yi daima için Ortadoğu’daki kuvvetli bir aktör olarak görmüştür. Londra, geleneksel kodlarına geri dönerek küresel seviyede ABD ve Ortadoğu’da da Türkiye ile yakın iş birliğine yönelecektir” ifadelerini kullandı.