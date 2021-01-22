Ana Sayfa Güncel Haberler Tepki çeken görüntülerin çekildiği tesisteki dönerler imha edilecek /Ek fotoğraflar
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62 ilde FETÖ operasyonu: 156 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 62 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüpheliden 156'sının gözaltına alındığı öğrenildi.
Gaziosmanpaşa’da garip hırsızlık kamerada; önce çaldı sonra iade edip parasını aldı
Ersan SAN - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi nalburdan demir kesici ve silikon çaldı. Aynı kişi 15 dakika sonra nalbura tekrar...
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
Eşber OKAYER / (KUŞADASI), (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gezmeye çıkan Medine Tekin (61), yolun karşısına geçmek istediği sırada gelen otomobilin altında...
Beline streç filmle sarılı uyuşturucuyla yakalandı
Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin takibe alıp durdurduğu otomobilde bulunan 2 kişiden biri olan S.C. adlı kadının üst aramasında, beline...