Yenimahalle Belediyesi, Tepekule Kurs Merkezi’nde Ankara Giyim Sanayi Sanayicileri Derneği(AGSD) ile ortaklaşa yürütülen projenin sonucunda açılan giyim üretim ve konfeksiyon kursu aracılığıyla ilçe sakinlerinin kendilerini geliştirerek, üretime katkıda bulunmasına ve meslek sahibi olmasına olanak sağlıyor.

Ergenekon Mahallesi’nde bulunan Yenimahalle Belediyesi YENİMEK Tepekule Kurs Merkezi’nde eğitim gören 80’e yakın kursiyer ve ilçe sakini, alanında uzman eğitmenler aracılığıyla üretimin başlangıcından son aşamasına kadar giyim ve konfeksiyon ürünlerinin hazırlanmasını öğrenerek, yüzlerce yeni konfeksiyon ürünün üretilmesini sağlıyor.

Giyim üretim kursunda yok yok

Yenimahalle Belediyesi’nin uzman hocalar eşliğinde verdiği giyim üretim kursunun tüm ekipman ihtiyaçları AGSD tarafından karşılanıyor. 17-60 yaş arası onlarca ilçe sakininin haftanın 5 günü eğitim gördüğü kurs merkezinde, etek, pantolon, kaban, çocuk giyim ürünleri, gömlek, bayan elbise gibi bir çok konfeksiyon ürünü kursiyerler tarafından hayata kazandırılıyor. Kurs merkezinde üretilen giyim ürünleri, kursiyerlerin aileleri ve çocukları tarafından beğenilerek giyiliyor.

YENİMEK’te yeteneğimi keşfetme fırsatı buldum

YENİMEK giyim ve konfeksiyon kursunda aldığı eğitimle ailesinin giyim ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü kendi eliyle ürettiğini belirten 45 yaşındaki Zeynep Özdemir” Mahallemize açılan Tepekule Kurs Merkezi hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Mağazalarda sergilenen ürünler, değişik kumaş türleri çok dikkatimi çekiyordu ve farklı modelleri araştırıyordum. 3 yıldır giyim üretim ve konfeksiyon kursunda eğitim alıyorum. Daha önce elbise dikişi ve üretimi konusunda hiçbir bilgim yoktu. Aldığım eğitimler sonucunda kendi ailemde kullandığımız kaban, gömlek, etek gibi birçok ürünü kendim üretiyorum. Bana yeteneğimi keşfetme fırsatı veren Yenimahalle Belediyesine ve eğitim veren hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.