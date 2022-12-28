TEPEBAŞI KURS MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ SINAVLARA MOTİVE EDİLİYOR

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Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi’nin YKS ve LGS öğrencilerine sınavlarda başarı göstermeleri konusunda motivasyon ve rehberlik semineri düzendendi.

İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda Eğitim Yöneticisi Sinan İpek moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde; ENS Yayınları Koordinatörü Biltan Böyükoğlu, Hız ve Renk Yayınları Koordinatörü Harun Derin, İdeal Kondinasyon Yayınları Koordinatörü Mikail Öztaş ve ENS Matematik Yazarı Bünyamin Bayraktutar konuşmacı olarak öğrencilere deneyimlerini aktardılar.

Seminerdeki öğrencilerle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da belediye başkanlığı görev süresince elde ettiği başarıları anlatarak öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

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“Kendinizi iyi yetiştirin. Hedefleriniz büyük olsun, ülküleriniz büyük olsun. İnanırsanız başarılı olursunuz. Başaranlar inananlardır. Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunmaz. Gün olacak ülkemizi sizler yöneteceksiniz, Başarmak için çalışmak, hedef koymak ve inanmak lazım. Ülkünüze koşar adımlarla gitmeniz lazım. Hedefi olmayan başarılı olamaz. Aranızdan Keçiören’e bir de belediye başkanı çıkmalı. Yaşadığınız kente kendinizi ait hissederseniz bu kente belediye başkanı olduğunuzda daha büyük hizmetler sunmak için çalışırsınız. Burada yetiştiğinizde bu kente hizmet etmeyi bir borç bilirsiniz. Keçiören Türkiye’nin en büyük üçüncü ilçesidir. Fiiliyatta ikinci büyük ilçesidir. Turgut Altınok’un Keçiören’deki hizmetlerinin nedeni buranın çocuğu olmasıdır. Çocukluğumuzda Gençlik Parkı’na ya da Kuğulu Park’a giderdik. Ama bugün geldiğimiz noktada Ankara’da olmayan birçok eser ve hizmet burada var. Şimdi bütün Ankara Keçiören’e geliyor.”

Başkan Altınok konuşmasının ardından moderatör ve eğitimcilere çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Seminerde, sınava nasıl hazırlanılması gerektiği ve sınav sırasında karşılaşılan problemlerle nasıl başa çıkılabileceğine ilişkin birçok konu ele alındı. Seminerin ardından gerçekleştirilen soru-cevap kısmında öğrenciler merak ettikleri soruların yanıtı öğrenme fırsatı buldu.​