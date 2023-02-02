Teniste Davis Cup Türkiye-Slovenya eşleşmesinin kuraları çekildi

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Gökhan HEBEPCİ – İSTANBUL, (DHA)

Enka Spor Kulübü’nün ev sahipliği yapacağı, 3-4 Şubat tarihlerinde oynanacak Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmaları maç programı belli oldu.

Kura çekimi törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Turnuva Başhakemi Lucie Adamovska, Slovenya Tenis Federasyonu Profesyonel Gelişim Müdürü Maks Tekavec ile her iki takımın oyuncuları ve kaptanları katıldı.

Kura çekimini Başhakem Lucie Adamovska gerçekleştirdi. Kura çekimi sonucunda ilk gün saat 11.00’de başlayacak müsabakalarda teklerde Altuğ Çelikbilek ile Sebastian Dominko müteakiben ise Cem İlkel ile Bor Artnak karşı karşıya gelecek.

İkinci gün ise saat 11.00’de başlayacak maçlarda çiftlerde Yankı Erel/Ergi Kırkın ikilisi ile Blaz Rola/Sebastian Dominko çifti mücadele edecek. Bu maçın ardından başlayacak tekler maçlarında Altuğ Çelikbilek ile Bor Artnak ve Cem İlkel ile Sebastian Dominko karşılaşacak.

Tenisin Türkiye’de bilinen, sevilen bir branş olarak gelişimini gün geçtikçe sürdürdüğünü ifade eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Tenisin Dünya Kupası olan Davis Cup’ta 3-4 Şubat’ta Enka Spor Kulübü tesislerinde Slovenya’yı ağırlayacağız. Öncelikle ülkemizde ağırladığımız Sloven Milli Takımına hoş geldiniz diyorum. Hepinizi bu önemli organizasyonu izlemeye ENKA Spor Kulübü’ne davet ediyorum” dedi.

Slovenya Tenis Federasyonu Profesyonel Gelişim Müdürü Maks Tekavec ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tenis Slovenya adına başta Türkiye Tenis Federasyonu olmak üzere ENKA Spor Kulübü’ne ve organizasyonda emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederim. Otel, kortlar dahil olmak üzere tüm organizasyon çok yüksek düzeyde organize edilmiş dolayısıyla İstanbul’da olmaktan çok mutluyuz ve takım ruhumuz da çok iyi durumda. İki takıma da bol şans diliyorum, iyi olan kazansın diyerek teşekkürlerimi sunuyorum.”

Turnuva Başhakemi Lucie Adamovska 1900 yılında kurulan Dünya Tenis Kupası’nın (Davis Cup) yıllar içinde gelişerek tenisin en büyük takım müsabakası haline geldiğini belirterek, “Davis Kupası 2023’te rekor kırarak 155 ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. Takımlar Eylül ayında dünya grubunda yer alarak 2024 elemelerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Her iki takıma da başarılar dilerim. Başta Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş olmak üzere tüm federasyon mensuplarına misafirperverlikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

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