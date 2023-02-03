Tenerife La Laguna – Fenerbahçe Opet: 0-3

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İSTANBUL, (DHA) –

SALON: Pabellon Insular de Santiago Martin

HAKEMLER: Olivier Guillet (Fransa), Stefano Cesare (İtalya)

TENERİFE LA LAGUNA: Kanas, Lengweiler, Nsungimina, Wolowicz, Aranda Munoz, Rodwald, Llabres (L) (Aran Claveria)

FENERBAHÇE OPET: Buse, Ana Cristina, Aslı, Lazareva, Meliha, Eda, Cansu (L)

SETLER: 18-25, 20-25, 24-26

SÜRE: 78 Dakika (24′ 25′ 29′)

Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5’inci maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Tenerife La Laguna ile karşı karşıya geldi. Pabellon Insular de Santiago Martin Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet 3-0’lık skorla kazandı. Fenerbahçe Opet bu sonucun ardından D Grubundaki 3’üncü galibiyetini aldı. Maçın en değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Opet’te 17 sayıyla Ana Cristina oldu.

Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki 6’ncı maçında 8 Şubat Çarşamba günü sahasında Polonya’nın LKS Commercecon Lodz takımını ağırlayacak.

(FOTOĞRAFLI)