Temsa’dan 17 usta Türk yazarını BİR ARAYA GETİREN PROJE

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Temsa tarafından Sibel Oral’ın editörlüğünde hazırlanan, çağdaş edebiyatın 17 yazarının bir otobüsün penceresinden öykülerle dünyaya baktığı “Otobüsün Penceresinden” adlı kitap, raflardakini yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına öncülük etmeyi en büyük sorumluluklarından biri olarak gören Temsa, çok anlamlı bir edebiyat projesini hayata geçirdi. Çağdaş Türk edebiyatının usta isimleri Ahmet Ümit, Aslı Perker, Ayşe Sarısayın, Başar Başarır, Bedia Ceylan Güzelce, Defne Suman, Doğu Yücel, Haydar Ergülen, İsmail Güzelsoy, Mahir Ünsal Eriş, Mario Levi, Murat Yalçın, Pelin Buzluk, Sibel Oral, Şebnem İşigüzel, Şermin Yaşar ve Yekta Kopan’ın otobüs yolculuğu öykü ve anılarından oluşan “Otobüsün Penceresinden” isimli kitap, Doğan Kitap etiketiyle satışa sunuldu.

Temsa tarafından Sibel Oral’ın editörlüğünde hazırlanan kitap, farklı mekan ve zamanlarda geçen birbirinden özgün 17 hikaye ile okuyucuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor.

“Biz yol hikayelerini çok severiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yönetcisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, Temsa’nın 55 yıldır Türk insanının hayatına dokunan çok güçlü bir marka olduğunu, Türk insanı için sadece bir otobüs üreticisi değil, bir yol arkadaşı olduğunu belirtti. Doğancıoğlu, “Hepimizin zihnine kazınmış bazı yol hikayeleri vardır. Biz bu projeyle bu yol hikayelerini, yaşadığımız keyifli anıları yeniden insanımıza hatırlatmak istedik. Biz Türk insanı olarak gerçekten yol hikayelerini, yolculukları çok severiz. Her yolculukta da kendimizi biraz daha keşfederiz. Otobüsün Penceresinden de bu yönüyle bizi çok heyecanlandıran, mutlu eden bir proje.” ifadelerini kullandı.

Bu kitabın, Temsa’nın sürdürülebilirliğe, çağdaşlaşmaya, toplumsal kalkınmaya bakış açısının da bir göstergesi olduğunu aktaran Doğancıoğlu, “Bugüne kadar spora ve sanata yaptığımız yatırımların her biri aslında kendi içinde birer farkındalık projesi. Biz sanatın birleştirici gücünü ne kadar iyi kullanabilirsek, bunu ülkemizde ne kadar yaygınlaştırabilirsek, ülke ve toplum olarak da o kadar ileri gideriz. Bunu çok iyi biliyoruz. Bu kitap projesi aslında bu sorumluluk bilincimizin toplumdaki bir yansıması. Bu gibi projelerle, Temsa’nın sanat ile olan ilişkisini güçlendirmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yönetcisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, Temsa’nın 55 yıldır Türk insanının hayatına dokunan çok güçlü bir marka olduğunu, Türk insanı için sadece bir otobüs üreticisi değil, bir yol arkadaşı olduğunu belirtti. Doğancıoğlu, “Hepimizin zihnine kazınmış bazı yol hikayeleri vardır. Biz bu projeyle bu yol hikayelerini, yaşadığımız keyifli anıları yeniden insanımıza hatırlatmak istedik. Biz Türk insanı olarak gerçekten yol hikayelerini, yolculukları çok severiz. Her yolculukta da kendimizi biraz daha keşfederiz. Otobüsün Penceresinden de bu yönüyle bizi çok heyecanlandıran, mutlu eden bir proje.” ifadelerini kullandı. Bu kitabın, Temsa’nın sürdürülebilirliğe, çağdaşlaşmaya, toplumsal kalkınmaya bakış açısının da bir göstergesi olduğunu aktaran Doğancıoğlu, “Bugüne kadar spora ve sanata yaptığımız yatırımların her biri aslında kendi içinde birer farkındalık projesi. Biz sanatın birleştirici gücünü ne kadar iyi kullanabilirsek, bunu ülkemizde ne kadar yaygınlaştırabilirsek, ülke ve toplum olarak da o kadar ileri gideriz. Bunu çok iyi biliyoruz. Bu kitap projesi aslında bu sorumluluk bilincimizin toplumdaki bir yansıması. Bu gibi projelerle, Temsa’nın sanat ile olan ilişkisini güçlendirmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. Tüm geliri Hayal Ortakları Derneği’ne

Temsa Art projesinde olduğu gibi, bu projede de tüm gelirin Temsa çalışanları tarafından kurulan Hayal Ortakları Derneği’ne bağışlanacağının bildiren Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl içinde Çukurova Üniversitesi’nden öğrencilerimizle birlikte Temsa ART projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle üretim süreçlerimizde ortaya çıkan toplam 1,5 tonluk sanayi atığı ve hurdayı, genç sanatçılarımıza teslim ettik ve onlar da bu malzemelerden 20’ye yakın sanat eseri tasarladılar. Bunların bazılarını da düzenlediğimiz etkinlikte açık artırmak usulüyle satarak buradan elde ettiğimiz kaynağı, Temsa çalışanları tarafından kurulan Hayal Ortakları Derneği’ne bağışladık ve köy okullarının renovasyonu için kullandık. Aynı yaklaşımı, bu projemizde de ortaya koyuyoruz. Bu sayede, bir yandan bu kitap projesiyle topluma bir fayda sağlarken, sonrasında da bu gelirleri yine toplumsal kalkınmanın farklı bir amacı doğrultusunda kullanacağız.”

“Otobüsün Penceresinden” isimli kitabın editörlüğünü üstlenen ve aynı zamanda kitaptaki 17 öyküden birinin de sahibi olan yazar Sibel Oral ise otobüsün, bizim yolculuk kültürümüzde köklü ve önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Oral, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu kültür hikâyeleriyle birlikte edebiyatımızın da esin kaynaklarından biri. Ben de Temsa’nın katkılarıyla böyle bir kitabın editörü olduğum için, kapakta isimlerini gördüğünüz yazarlarımızla çalıştığım için çok mutluyum. Evet, her yolculuk bir hikâye ve bu kitapta da tüm hikâyeler otobüste geçiyor. Sadece şehirler değil hikâyeler arası da giden bir otobüs. Ve bizler bu kitapla birlikte o otobüsün penceresinden baktık dünyaya. Kitap çıktıktan kısa bir süre sonra okurlardan gelen yorumlar ise o pencereden yalnız bakmadığımızı gösterdi. Otobüs yolculuğunun farklı kuşaklardan dahi birçok insan için ne kadar önemli olduğunu, hepimizin yolculuk hikâyelerine vurgun olduğunu, bir başkasının yolculuğuna edebiyatın gücüyle nasıl eşlik ettiğimizi gösterdi. Okurlar da yazarlarımızla birlikte yolculuk etti hem onların hem de kendi hikâyelerine. Bu birlikteliği sağlayan Temsa’ya, kitaba katılan yazarlara ve bu yolculuğa ortak olan okurlarımıza çok teşekkür ediyorum.”