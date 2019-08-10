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Ekonomi Haberleri

Temmuz ayında en çok ‘dolar kuru’ konuşuldu

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Medya Takip Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre temmuz ayının ekonomi gündeminde 202 bin 978 haberle en çok konuşulan ‘dolar kuru’ oldu. 

Rapora göre ihracat, vergi ve istihdam konuları ise üst sıralarda yer aldı. 

Medya Takip Merkezi
Medya Takip Merkezi

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), yaptığı araştırmaya göre temmuz ayının ekonomi başlıkları belli oldu. Rapora göre 202 bin 978 haberle temmuz ayı boyunca en çok ‘dolar kuru’ konuşuldu. Listenin ikinci sırasında ise 92 bin 285 haberle ‘ihracat’ yer aldı.

Açıklanan ekonomi raporuna göre medyada 76 bin 526 haberle vergi, 74 bin 925 haberle istihdam, 70 bin 801 haberle faiz konuları konuşuldu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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