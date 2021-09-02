Temizlik işçisi bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de belediyede temizlik işçisi olan Ahmet Koçer, temizlik yaparken bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Midyat Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda çalışan temizlik işçisi Ahmet Koçer, sabah saatlerinde temizliğini yaptığı Midyat Dörtyol mıntıkasında bir miktar döviz ve Türk lirası buldu. Koçer, toplam 8 bin 500 lira değerindeki parayı sorumlu Müdür Kasım Uçar’a teslim etti. Uçar da polise bildirdi. Ekipler, parasını kaybettiği için kendileri başvuran Murat Akıncı’ya ulaştı. Akıncı, parasını almak için Midyat Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na geldi. Para Akıncı’ya teslim etti. Midyat Çevre Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli Müdür Kasım Uçar, Ahmet Koçer’e teşekkür etti.

Erkek kuaförü olan Murat Akıncı sabah iş yerine giderken parayı kaybettiğini belirterek, “Daha sonra bir miktar paranın bulundu bilgisi verildi. İlçe teşkilatına gelerek paranın bana ait olduğunu söyledim. Tespit edilmesinin ardından paramı bana teslim ettiler. Parayı bulup bana ulaştırdığı için Ahmet Koçer Bey’e teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

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