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9 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Temizlik işçilerine akıllı bileklik takma zorunluluğu getirildi
Takip sistemleri söz konusu olduğunda adından fazlaca söz ettiren Çin, bu kez temizlik işçilerini daha yakından izleyebilmek için akıllı bileklik takma zorunluluğu getirdi.
Takip sistemleri söz konusu olduğunda adından fazlaca söz ettiren Çin, bu kez temizlik işçilerini daha yakından izleyebilmek için akıllı bileklik takma zorunluluğu getirdi.
Teknoloji Haberleri

Temizlik işçilerine akıllı bileklik takma zorunluluğu getirildi

Editör Editör

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Takip sistemleri söz konusu olduğunda adından fazlaca söz ettiren Çin, bu kez temizlik işçilerini daha yakından izleyebilmek için akıllı bileklik takma zorunluluğu getirdi. Çalışanlar artık GPS teknolojisini kullanan bu bileklikleri takmadan çalışamayacak.

Bu bileklikler sayesinde konum takibi yapabilmek mümkün olurken, çalışan 20 dakika süresince sabit durduğunda ‘çalışmaya devam edin’ şeklinde uyarı mesajı da yollamayı ihmal etmiyor.

Çin’deki konum tespiti ve takip sistemleri aslında pek çok ülkeden ileri bir noktada. Yüz tanıma teknolojisini güvenlik kameralarına yerleştiren ve suçluları çok daha hızlı bir şekilde tespit etmeye çalışan Çin yönetimi, diğer yandan da bazı metro istasyonlarında girişi ‘yüz tanıma’ teknolojisine havale ederek, vatandaşların sadece yüzlerini okutarak trene binebilmesini sağlıyor.

Sistem, yüz tanıma sisteminden geçen vatandaşın ödemesini hesaba kayıtlı kredi kartından kesiyor.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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