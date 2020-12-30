Temizlik işçileri buldukları parayı sahibine teslim etti

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA’da Beyşehir Belediyesi’nde çalışan 2 temizlik işçisi, semt pazarını temizlerken buldukları 3 bin 240 TL’yi sahibi olan pazarcı İlyas Uzun’a teslim etti.

Beyşehir Belediyesinde görevli temizlik işçisi Özgür Somuncu ve İsmail Baştaş, salı günü semt pazarı bittikten sonra alanı temizlemeye başladı. Temizlik yaptıkları sırada poşet içinde aralarında madeni paraların da olduğu 3 bin 240 TL bulan işçiler, parayı sahibine teslim etmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne getirdi. Müdürlük yetkililerinin yaptığı araştırma sonucu paranın pazarcı İlyas Uzun’a ait olduğu belirlendi. Uzun, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gelip yetkililerden kaybettiği parayı teslim aldı.

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