Temizlik görevlisi gibi giyinen polis, firari hükümlüyü eşini getirdiği hastanede yakaladı/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Temizlik görevlisi gibi giyinen polis, firari hükümlüyü eşini getirdiği hastanede yakaladı/ Ek...
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Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)- TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik Tesisi’nde başlayan inşaat çalışmalarında; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu. Türkiye'nin yüksek...
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