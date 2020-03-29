Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri, corona virüs sebebiyle ilçenin her yerini dip köşe dezenfekte etti.

Yenimahallelilere sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için var gücüyle çalışan ekipler, 120 noktada kamusal alanları ve 460 adet de çarşı içi dükkan olmak üzere 580 ayrı noktada dezenfekte işlemlerini tamamladı.

Kapalı alan dezenfekte çalışmalarını tamamlayan ekipler gelen talepler doğrultusuna ilaçlama işlemine devam edecek. Öte yandan 170’i galvanizli, 150’si plastik olmak üzere 320 adet yeni çöp konteyneri Demetevler başta olmak üzere Yenimahalle genelinde eskileriyle değiştirildi.

İlçede el değmeyen yer kalmadı

400 kişilik ekiple 24 saat çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar ilaçlama mesaisi yaptı. Ekipler; cadde, sokak, çöp konteynırları, pazaryerleri, hastane binaları, yurtlar, muhtarlık binaları, taksi durakları ve taksiler, dolmuş durakları ve dolmuşlar, Askeri araçlar ve ekip araçları, polis merkezleri ve araçları, 112 sağlık araçları, camiler, okullar, bankamatik noktaları, banka şubeleri, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, PTT Şubeleri, kargo şubeleri, kamu kurumu binaları ve lokantalar gibi vatandaşın yoğun olarak kullandığı yerler başta olmak üzere 580 noktada ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemini bitirdi.





Yaşar, “Vatandaş uyarıları dikkate almalı”

Yenimahalle Belediyesi’nin bütün birimleri ile dünyayı saran ve ülkemizde de görülen corona virüsüne karşı aralıksız çalıştığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizde amacımız tüm dünyayı tehdit eden corona virüsünün yayılmasını engellemek, vatandaşımızın bu salgından en az zararla kurtulmasını sağlamaktır. Devletin genel ve yerel yönetimleri bir arada salgına karşı büyük bir çalışma yürütüyor. Yenimahalle’de kamu kurumları ve kendi bünyemizde hizmet sunan eğitim yuvalarımız, spor ve kültür merkezlerimizde hummalı bir dezenfeksiyon çalışması yürütüyoruz. Vatandaşın sağlığını tehdit eden bu tehlikeli süreci tez zamanda atlatabilmek için Yenimahalle’de üzerimize düşen tüm görevleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu süreçte büyük görev düşüyor. Korona virüsünün daha fazla insanımıza bulaşmasını önlemek adına yetkililerin ve uzmanların önerilerini dikkate alınması, riskli grupta olan vatandaşlarımızın gerekmedikçe sokağa çıkmaması büyük önem ifade ediyor” şeklinde konuştu.