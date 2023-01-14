Temel Karamollaoğlu Muhtarlar Buluşması’na video konferansla katıldı

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Melihcan ÇALIŞKAN – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Buluşması’na video konferans ile katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Temizlik işlerinden başlayarak, ulaşıma kadar tüm diğer hizmet ve mahallelilerin problemini yetkili makamlara ulaştıracak olanlar muhtarlardır. Muhtarlarla beraber olmak dertlerini paylaşmak istiyoruz” dedi.

Saadet Partisi, Zeytinburnu’nda ‘Muhtarlar Buluşması’ etkinliği düzenledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, etkinliğe sağlık problemi sebebiyle video konferens ile katıldı. İstanbul’un birçok noktasından davetlinin katıldığı etkinlikte Karamollaoğlu muhtarlara hitap etti. “Muhtarlarımızın bazı zamanlarda problemler yaşadığını çaresiz kalabildiğini biliyoruz” ifadesini kullanan Karamollaoğlu, “Belediye başkanları, muhtarlarla en çok muhatap olan insanlardır. Çünkü günlük problemler genelde belediye hizmetleriyle alakalıdır. Temizlik işlerinden başlayarak, ulaşıma kadar tüm diğer hizmet ve mahallelilerin problemini yetkili makamlara ulaştıracak olanlar muhtarlardır. Sizlerin kıymetini bilmezsek mahallenin dertleriyle dertlenme imkânımız olmaz. Elbette özellikle yeni kurulan mahalleler için bu biraz daha önem taşıyor. Şimdi İstanbul’umuz büyüyor, bundan 40 sene önce İstanbul’un nüfusu 2 milyon civarındaydı. Bugün İstanbul’un nüfusu 15-16 deniyor ama herhalde 20 milyona yaklaştı. Bu kadar hızla büyüyen bir kentte muhtarlara çok daha büyük görevler düşüyor. Onun için bu ihtiyaçlarının giderilmesi babında sizlere gerekli desteğin verilmesine ihtiyaç var. Bunu nasıl sağlayacağız dersek doğrudan doğruya sizlerle irtibat kuralım. Uzaktan bu konunun farkına varmak başka, bu konunun içinde yaşayan muhtarların derdini bilerek onların ihtiyaçlarını giderecek imkanları onlara tahsis etmek başka bir şeydir. Bundan dolayı sizinle beraber olmak, sizinle beraber dertlerinizi paylaşmak istiyoruz. Sizinle beraber hizmet etmek belediyelerin hak nezdinde de itibarını kesinlikle artırır” dedi.

