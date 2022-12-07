TEM'de hafif ticari araç alev alev yandı

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Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleri ile yoldan geçen sürücüler yaptı. Araç kullanılamaz hale gelirken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde saat 11.30 sıralarında 34 BLT 330 plakalı hafif ticari aracın motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Aracın şoförü Özgür Aslantaş emniyet şeridinde durdurdu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracın ön kısmına kapladı. Şoför durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangını gören çevredeki sürücüler yangın tüpleri ile yanan aracı söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip yanan aracı söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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