Temassız kartlı rekor seviyede

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Avrupa’da pek çok ülkede temassız kullanımının nasıl yaygınlaştırılacağı konuşulurken, bu konuda zaten ileride olan Türkiye’de temassız yapılan kredi kartı ödemelerinin oranı bu dönemde sektörde yaklaşık yüzde 20’lerden yüzde 40’lara geldi. Bu oran Akbank’ta yüzde 50’ye yaklaştı.” dedi.



Yüce, Akbank’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde mobil ve internet bankacılığı alanında müşterilerine sunduğu hizmetler hakkında bilgi verirken, gelecek dönemde teknolojinin bankacılık sektörüne etkilerini de değerlendirdi.



Akbank olarak müşterilerin bugün ve gelecekte finansal kararlarına olumlu etki edecek, akıllı para yönetimi yapabilecekleri servis tasarımlarını oluşturma hedefiyle pek çok ürün ve hizmet sunduklarını ifade eden Yüce, uzun zamandır yeni iş modellerine, insana, teknolojiye yaptıkları yatırımın karşılığını özellikle içinden geçtikleri bu zor dönemde daha iyi gördüklerini belirtti.

Yüce, ilk günden itibaren hem çalışanların hem müşterilerin sağlığı için birçok adım attıklarını söyledi.

Dijital kanalların hizmet kalitesi ve güçlü altyapıları sayesinde her zaman müşterilere kesintisiz ve üstün müşteri deneyimiyle bankacılık servisleri sunduklarını aktaran Yüce, aralıksız sürdürdükleri projelerle gelecek dönemde de yepyeni hizmetleri hayata geçirerek müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yüce, “Dijital dönüşüm stratejimiz kapsamında sıfırdan tasarladığımız ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra kredi kartlarında da müşterilerimize yepyeni bir dijital deneyim sunmaya başladık.” dedi.

“Türk bankacılık sektörü, dünyanın önde gelen bankacılık sistemleri arasında”

Burcu Civelek Yüce, Türk bankacılık sektörünün; müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesi, yenilikçi yaklaşımları ve güçlü altyapısı ile dünyanın önde gelen bankacılık sistemleri arasında yer aldığını söyledi.

Akbank’ta uzun süredir bütünsel bir dönüşüm stratejisini hayata geçirdiklerini ifade eden Yüce, hizmet modellerini, iş yapış şekillerini sürekli olarak yeniden ele aldıklarını ve müşterilerle olan etkileşim noktalarını yeniden biçimlendirdiklerini anlattı.

Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Dijital dönüşüm stratejimizin en önemli farklılaştırıcı unsurlarından birisi, anlamlı dijital deneyimler yaratmaya verdiğimiz önem. Anlamlı bir dijital dönüşüm için mevcut süreçleri olduğu gibi dijital kanallara taşımak yeterli değil. Tüm süreçlerin sıfırdan tasarlanarak yeni bir bakış açısıyla dijital deneyimler yaratılması çok kritik. Biz de bu nedenle hem servis tasarımı hem UX/UI (User Experience/User Interface-Kullanıcı Deneyimi/Kullanıcı Arayüzü) tasarımına ciddi yatırım yaptık. Müşterilerimize sunduğumuz deneyimi tasarlarken bütünsel bakış açısıyla düşünüyoruz. Tüm temas noktalarında tutarlı bir deneyim yaratmaya büyük özen gösteriyoruz. Her servis akışını sıfırdan ele alarak dijital servis tasarımı yapıyoruz.

İkinci farklılaştırıcı kritik unsur, tüm bunları yaparken temel aldığımız vazgeçilmez tasarım prensiplerimiz. Banka olarak tasarladığımız her türlü deneyimde 5 ana tasarım prensibi doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu çok önemli bir dil birliği. Örneğin, bu prensiplerden birisi sadelik. Sadelik bizim için bir kelimeden öte, bir tasarım dünyası tanımı. Sahne önüne müşterilerimiz için akışkan süreçleri, iyi tasarlanmış akışları, basit ama şık ve modern bir tasarımı koyuyoruz. Finansal hizmetlerin tüm karmaşıklığını ve sofistikasyonunu ise sahne arkasında tutuyoruz. Yeni Akbank Mobil ve yeni nesil Akbank şubeleri bu bakış açısının çok somut örnekleridir.”