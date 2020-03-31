Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını sadece endişelerin ve paniğin artmasına yol açmadı. İnsanlara dayanışma ve yardımlaşma duygusunu da hatırlattı. Şu sloganı aklımızdan çıkarmamalıyız: Temas yok, virüs yok…

65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı üzerine sosyal medya üzerinden dayanışma ağları kuran yardımsever gönüllüler bulundukları yerlerde örgütlenerek evlerinden çıkamayan yaşlılara yardım ediyor, kampanyalar başlatıyor onların ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Neredeyse dünya üzerinde görülmediği ülke kalmayan salgınla mücadelenin başarısı tabii ki yalnızca yöneticilerin aldığı önlemlere bırakılamaz. Bireyler olarak bizlere de büyük görevler düşüyor. Öncelikle uzmanların uyarını dikkate alarak “evde kal” çağrısına mutlaka uymalıyız. Sokağa çıkma durumunda da hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz.

Şunu aklımızdan çıkarmayalım “virüs gezmiyor, insan geziyor”. Birimizin sağlığı hepimizin sağlığıdır.65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma yasağı sanki hastalığı yaşlılar yayıyormuş gibi yanlış anlaşılmalara yol açtı. Bu durum ayrıca toplum içinde yaşlılara karşı bir antipati doğmasına neden oldu.

65 yaş ve üstü insanlara evde kalın dedikçe sadece yaşlılarımız risk altındaymış gibi bir olgu oluştu. Gençlerimiz ve çocuklarımız sokağa döküldü. Aslında virüsün taşıyıcısı çocuklar ve gençler bunun farkında değiller. Farkında iseler de pek umursamıyorlar.

Bu hastalığın asıl kurbanı ise yaşlılar. Sanki hastalığı yaşlılar yayıyormuş gibi bir hava yaratılarak adeta hesap soruluyor. Asıl aile bireylerine yasak getirilerek yaşlılara hastalığın bulaşması önlenmelidir.

Gençlerimiz 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağı ve alınan tedbirleri mutlaka doğru yorumlamalıdır. Unutmasınlar ki bu genç arkadaşlarımız gelecekte yaşlanacaklar ve bu tür bir duruma kendileri de maruz kalabileceklerdir.

TÜİK verilerine göre ülkemizde 65 yaş ve üzeri 7,5 milyon insanımız var. İleriki yaşlardaki insanları rencide edeceğimize enerjimizi onlara yardımcı olmaya, varsa sorunlarını çözmeye ve ihtiyaçlarını gidermeye harcamalıyız.

Uzmanlar tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı üzerinde de etki bırakabileceğini ifade ediyorlar.

Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, ruh sağlığını korumak için şu önerilerde bulunuyor

“Öncelikle temel sağlık ve hijyen kurallarına dikkat etmeli, bu konuda en doğru bilgiye Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarla ulaşmalıyız. Uyku ve beslenme düzenine dikkat ederek bağışıklığımızı güçlü tutmaya çalışmalıyız. Tedbir amaçlı evlerimizde oturmalı, dışarıyla temel ihtiyaçları gidermek dışında gereksiz bağlantı kurmamalıyız. Sosyal mesafeyi koruyarak öpüşmemeye, tokalaşmamaya, sarılmamaya özen göstermeliyiz. Bilinçli önlemler alabilmek, bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için öncelikle durumu kabullenmeliyiz. Evet, bir tehlike söz konusu ancak farkında olmadan hastalığa daha yakalanmamışken yakalanmışçasına tepkiler verebiliyoruz. Hayatın durmadığını bir şekilde devam ettiğini unutmamalıyız. Sosyal mesafeyi koruduğumuz, evde kaldığımız şu günlerde iletişim olarak birbirimize en ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Yakınlarımızla sık sık iletişim halinde olup yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi onlarla paylaşmamız bize daha iyi hissettirecektir. İçinde bulunulan süreçte ara ara yalnızlık hisleri bizi yoklayabilir. Bu durumun hepimizin ortak stresi olduğunu, yalnız olmadığımızı sık sık hatırlamalıyız.”

Demem o ki; hayatınızı yavaşlatın evinize riski sokmayın. Birimizin sağlığı hepimizin sağlığı