TEM Otoyolu’nda trafikte tartıştığı sürücüye tekmeyle saldırdı 

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Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL, (DHA) – TEM Otoyolu’nda seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından sürücülerden biri TEM’in ortasında aracından inerek yanındakiyle birlikte diğer otomobil sürücüsüne tekmeyle saldırdı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEM Otoyolu’nun Hasdal istikametinde, dün akşam saatlerinde, yolun orta şeridinde durdurdukları 34 CZG 137 plakalı otomobilden inen iki kişi, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı 34 AYD 006 plakalı aracın sürücüsüne saldırdı. Saldırganlar, aracın yolcu kapısını açarak sürücüyü tekmeledi. Olayın ardından sürücü aracıyla uzaklaşırken, saldırganlar da geldikleri otomobile bindi. Yaşananlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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