TEM Otoyolu’nda minibüs takla attı: 2 ağır yaralı 

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için yoğun mesaisine 7/24 devam ediyor. İlçe ilçe dolaşarak hem esnafa hem de vatandaşlara hijyen desteği sağlayan Ankara Zabıtası’nın adreslerinden biri Nallıhan ilçesi oldu. İlçede pazarcı esnafına ve vatandaşlara siperlik ve maske dağıtımı yapılırken, servis araçlarına da şeffaf kabin montajı gerçekleştirildi.