Tem otoyolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

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Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa kamyonet önce bariyerlere çarptı ardından da devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında, TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Aydoğanoğlu’nun kullandığı 34 GM 4366 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet devrildi.

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KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, irfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolda tedbir aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydoğanoğlu hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kamyonet vinç yardımıyla çekildi. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.(DHA)